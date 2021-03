A to nezůstává bez odezvy. Podle nejnovějších zpráv se do řady zájemců o služby exslávistického středopolaře zařadil skutečný gigant. Jak uvádí web Todo Fichajes, zaujal Souček manažery v Barceloně.

Katalánský celek prý chce posílit právě záložní řadu a cílí právě na fotbalistu, který v tomto ročníku Premier League nasázel už osm branek. V kancelářích slavného Nou Campu prý jsou ochotni vysázet za svou oporu částku dosahující 26 milionů liber, což je v přepočtu zhruba 793 milionů korun.

Ze Slavie přitom odcházel za obnos, který se vyšplhal přes půl miliardy.

Malá zajímavost? Souček už na Nou Campu hrál: se Slavií tam ubojoval remízu 0:0. Musí si na něj pamatovat i Lionel Messi, který však v létě ze Španělska pravděpodobně odejde pryč (do Manchesteru City, nebo Paris St.-Germain).

Ona nejnovější zpráva o Součkovi ale v sobě skrývá ještě jednu okolnost.

Španělé ještě moc dobře českou hvězdu neznají. Francisco González, autor článku, totiž popletl jeho jméno v titulku! Zmiňuje ho jako „Souzka“.

