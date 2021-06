„Míša to měl v noze. Fotbal měl strašně rád a bral ho vážně. Ještě i po tréninku si vzal balon a honil se s ním po hřišti. Taky to později dokázal prodat,“ líčí Milan Šudák, první trenér Krmenčíka v SK Kraslice.

Zdroj: Martin Zvoníček

„Když kopnul do balonu, hned jsem věděl, že z něj něco bude. Do každého zápasu dával všechno. Odmalička byl do fotbalu zapálený,“ vzpomíná Josef Surový, nevlastní otec Krmečníka.

„Měl by vlohy na jakýkoliv sport, ale vyhrál fotbal. Rád vyhrával a dával góly,“ usmívá se maminka Jana.

Více o prvních fotbalových krůčcích Krmenčíka se dozvíte ve videu.