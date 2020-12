Zemřel totiž legendární Diego Armando Maradona, šedesátiletý Argentinec, který ve svém životě spojil vlastnosti génia i zločince. Malému muži se zastavilo srdce, což byl podle všeho důsledek stylu, jakým se protloukal desítky let. Maradona byl totiž opravdu člověk dvou poloh.

„Kdo ho viděl hrát, musel ho milovat. Kdo ho viděl žít, musel nad ním plakat,“ řekl o něm Brazilec Pelé, další z fotbalových superhvězd. Jak trefné!

Kdo je král?

Jejich rivalita je jedním z hlavních motivů Maradonova života. Kdo z nich (přiřaďme k nim ještě dalšího argentinského šikulu Lionela Messiho) byl nejlepší hráč historie? To se ptá kdekdo. Rozsoudit to nejde.

„To, co já dokážu s míčem, by on zvládl s pomerančem,“ řekl Zinedine Zidane, slavný Francouz, mistr světa, držitel Zlatého míče a nynější trenér Realu Madrid. „Mého otce s nikým srovnávat nemůžete. Mimozemšťany nelze srovnávat s lidmi,“ doplnil Diego junior.

Asi by to ani nebyl dobrý nápad. Každý hrál v jiné době. Spojuje je sice magické číslo 10 na dresu, v případě Maradony a Messiho i národnost, výška a levá noha, ale jinak se především Maradona vymyká.

Zatímco Messi s Pelém jsou všeobecně uctívaní, on je kontroverzní. Může za to jeho životní pouť, ale také turnaj, během nějž se stal „nesmrtelným“.

Maradonův kult totiž vznikl především kolem mistrovství světa 1986 v Mexiku. Na něm hrál útočník nadpozemsky. Opravdu!

Argentinu dovedl k titulu stylem, který bral dech. Ale také podvodem.

Prostě klasický Maradona. Zásadní zlom přišel ve čtvrtfinále, kdy se jeho hrdá země utkala s Anglií. Nešlo jen o fotbal – a to zdaleka. „Porazit je bylo důležitější než vyhrát mistrovství,“ řekl spoluhráč Jorge Luis Burruchaga.

Boží ruka

Důvod? Šlo o reakci na válku o Falklandské ostrovy mezi Argentinou a Velkou Británií, kterou připomenul i kouč Carlos Bilardo při projevu před čtvrtfinále:

„Myslete na Argentinu. Na naše vojáky na Falklandech. Na všechny ty mrtvé chlapce, které tam Angličané povraždili jako ptáčata. Jděte a venku poťte krev. Za ně.“

Maradona to udělal. V ten den se z něj stal fotbalový zločinec a – definitivně – génius. Dal totiž dva góly tak rozporuplné, že už se to nikdy nebude opakovat.

Nejprve pokořil brankáře Petera Shiltona rukou. „Jestli to byla ruka, tak jedině boží,“ hájil se pak. Byla to ruka, ale sudí si jí nevšiml. O pár let později se, sice váhavě, přiznal.

Chvíli poté přišel další božský okamžik. Tentokrát kladný, Maradona skóroval po neuvěřitelném slalomu přes půl hřiště. Prostě Pan Jekyll a Hyde.

Drogy na podnose

Tým zvládl i další překážky, Argentina se stala šampionem. Od té doby je z Maradony doopravdy božská postava. Jeho přezdívka je D10S – spojení slova Dios (ve španělštině Bůh) a jeho ikonického čísla na triku.

V jihoamerické zemi dokonce vznikla jeho církev. Oddaní si říkají Maradoniálové a mají heslo: „Máme boha rozumu, což je Kristus. Pak máme boha srdce, a to je Diego.“

Nevadilo jim žádné zaškobrtnutí jejich idolu.

Diego byl prostě Dios, i když se v době, kdy kopal za Neapol (a prakticky sám udělal z průměrného klubu italského velikána), spolčil s místní mafií, proslulou Camorrou, která ho úplně ovládla pomocí kokainu.

„V Neapoli byly drogy všude. Prakticky mi je dávali na podnose,“ přiznal později fotbalista ve filmu Diego Maradona.

Právě v té době, v osmdesátých letech, byl v rozletu, zároveň však začínal jeho pád. Prakticky už nikdy se nevymanil ze závislostí. Po kariéře, již ukončil v roce 1997, nezřízeně přibíral: Při 165 centimetrech vážil až 120 kilo.

Opakovaně se léčil, vracel, hubnul… Neuspěl ani jako trenér – působil třeba v Emirátech, mihl se v Bělorusku nebo Mexiku.

Pořád zůstával světovou modlou. A to se nezmění. I když zemřel…