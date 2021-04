Horváth během úterní diskuse s odborníky z řad lékařů a pegagogů poznamenal, že sport je v dnešní době hodně upozaděn. Sám nabídl příklad. "Dvakrát jsem byl vyhozený ze hřiště. Přijeli policisté a vykázali mě," přiblížil.

Odchovanec Sparty, který hrál i v Japonsku a nejslavnější chvilky prožil v Plzni, upozornil na to, že problém se dotkne hlavně dětí.

"Ujíždí nám vlak. Víme, jak to chodí v cizině, konkrétně se můžeme bavit o Anglii nebo Nizozemsku. Ačkoliv i tam mají přísná opatření, děti se mohou scházet, venkovní sporty dál fungují. Byl bych rád, aby s tím i tady lidé z nejvyšších míst něco udělali," vzkázal.

Amatérský sport bez podpory

Podobné apely už tady v minulosti byly - ze strany nejrůznějších osobností. Premiér Andrej Babiš nebo šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička však dosud amatérský sport ponechávají svému osudu.

Podstatná je i Horváthova zkušenost z domova - se synem Patrikem si prý chodí často kopat, ale těžko mu nahradí reálný zápas.

"Sami můžete trénovat finty, ale když je neuděláte v praxi, tak potom nemají smysl. Děti po dlouhé pauze nejsou schopny vyhodnotit, co funguje a co ne. Pauza trvá rok a to je problém," dodal někdejší fotbalista, jenž už má profesionální trenérskou licenci.

Pro malé kluky a holky (především fotbalisty a jejich rodiče) tady nejnověji vznikl projekt Odpískej nudu. Tato "on-line" akce v podstatě nahrazuje tradiční turnaj McDonald's Cup, v němž se v normální době střetávaly děti ze čtyř tisícovek škol.

A pokud vás zajímá, jak to chodí u Horváthů doma, tak je to jako skoro všude jinde. Distanční výuka - to je podle fotbalové persony doslova rodeo. "Ze syna cítím, že mu chybí kolektiv, parta. S kamarády si volá každý den. Někdy už je třeba zasáhnout, trávili by spolu chatováním i čtyři hodiny," dodal slavný táta.