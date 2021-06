Prvním týmem, který se mohl pyšnit odtajněním seznamu vyvolených, bylo Skotsko. Následně přispěchal s nominací i chorvatský fotbalový svaz, úterní den pak patřil Česku a Anglii. Všechny celky přivezou na Britské ostrovy to nejsilnější.

Trenér Skotska Steve Clark nominoval na evropský turnaj hned deset hráčů z Premier League, mezi nimiž nechybí kapitán a obránce Liverpoolu Andy Robertson nebo šikovný záložník z Manchesteru United Scott McTominay.

„Snažil jsem udržet pohromadě jádro týmu, což je pro nás velice důležité,“ prozradil sedmapadesátiletý kouč.

Nejslavnější fotbalová liga světa však nabídne vícero zajímavých jmen na soupisce Skotska. Nechybí ve formě hrající zadák Kieran Tierney z Arsenalu, záložník a tvůrce hry Aston Villy John McGinn nebo Liam Cooper ve službách ambiciózního nováčka z Leeds.

Nespokojení budou zřejmě fanoušci čerstvého skotského mistra Rangers, jelikož v nominaci se nachází pouze dva jejich hráči. To konkurenční Celtic Glasgow disponuje hned pěti jmény na soupisce lodivoda Clarka. Pro zelenobílé tak alespoň malá náplast za letošní nepovedenou sezonou.

Čím však Skotové šokovali nejvíce, je povolání hned tří hráčů bez jediného reprezentačního startu. Mládí vpřed, takový trend razil uznávaný trenér se zkušenostmi z londýnské Chelsea. Pozval devatenáctileté mladíky Pattersona s Gilmourem a také středopolaře Celticu Davida Turnbulla.

„Zranění několika hráčů nám dává možnost nominovat pár mladých kluků, kterým věříme,“ dodal trenér.

Skotsko se na evropském šampionátu představí poprvé po pětadvaceti letech, naposledy se probojovalo na turnaj v roce 1996. Světe div se, místem konání byly rovněž Britské ostrovy. Do skupiny vstoupí 14. června domácím utkáním s českou reprezentací.

S rekordmanem a nejlepším fotbalistou roku 2018 Lukou Modričem v sestavě vyráží ambiciózní Chorvaté obhajovat tři roky starou nezapomenutelnou jízdu světovým šampionátem. Trenér Zlatko Dalič nominoval šestadvacet vyvolených mužů, uvedl však také, že mohou stále přijít menší změny.

„Začali jsme se scházet 25. května v Rovinji s první várkou hráčů. Ta druhá dorazí o tři dny později. Nominace však není stále konečná,“ uvedl Dalič.

Velkou ztrátou je především ukončení reprezentační mise Ivana Rakitiče, který na MS v Rusku patřil mezi klíčové hráče stříbrného výběru.

Na koho se tedy budou moct Chorvaté spolehnout? Dorazí zvučná jména jako je čerstvý italský mistr Ivan Perišič nebo defenzivní štít londýnské Chelsea Mateo Kovačič. V obraně nebude chybět ani osobitý Dejan Lovren či další mistr, tentokrát ze Španělska, Sime Vrsaljko.

Velkým překvapením je nominace Mislava Oršiče ze Záhřebu, který vyletěl nahoru v probíhajícím ročníku. Do povědomí fanoušků se dostal zejména v osmifinále Evropské ligy, kdy hattrickem vyřadil favorizovaný Tottenham. „Ukázal, že góly dávat umí. Má naši velkou důvěru,“ potvrdil trenér Dalič.

Chorvatsko vstoupí do mistrovství 13. června, kdy na horké půdě stadionu Wembley vyzve v ostré premiéře domácí výběr Anglie. Zápas s Českem sehraje 18. června.

Síla ze všech pozic. I takhle lze jednoduše shrnout nominaci anglického trenéra Garetha Southgatea na nadcházející Euro. V ní samozřejmě nechybí největší hvězdy - Harry Kane, Marcus Rashford nebo Mason Mount. Šanci ale dostali také čtyři nováčci bez jediného startu v reprezentaci.

Současné složení anglické party čítá celkem 33 hráčů, za týden dojde ke zveřejnění finální podoby nominace, z níž bude vyřazeno sedm fotbalistů.

Důvod? „Situace u nás je komplikovanější než u jakéhokoliv jiného týmu. Celkem dvanáct hráčů teď bude hrát finále Evropské ligy a Ligy mistrů,“ prohlásil Southgate. Zkrátka na své rozhodnutí potřebuje ještě více času.

Ahead of naming his final #EURO2020 squad next week, Gareth Southgate has selected 33 players to join up with the #ThreeLions from this weekend as our preparations for this summer's tournament get under way.