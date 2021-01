Mezi dětmi do patnácti let má totiž nejvíce suvenýrů se sparťanským logem. Dokázal nashromáždit celkem 188 věcí s logem AC Sparta Praha. „Vlastní například dres či míč s podpisy hráčů, ročenky, vlaječky, nástěnné kalendáře, šály, trička, minidresy nebo třeba sběratelské kartičky,“ vyjmenovává Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den, která rekord zaregistrovala.

Nejsou to ale jen předměty na výstavu, kterými se Tomáš může pyšnit. Mezi jeho sparťanskou výbavu patří i věci do školy, oblečení, přívěsky, kryt na telefon, kosmetika, osuška či povlečení. „Má i suvenýry vydané mimo klub, ale ty jsme do součtu nezapočítali,“ doplňuje Marek.

Intenzivní zážitek

Sběratel má na svém kontě i jeden intenzivní zážitek se Spartou. Jakožto hráč FK Pelhřimov proti ní před dvěma lety odehrál jeden fotbalový zápas. „To pro něj byla opravdu velká událost. I když je mezi námi a Spartou obrovský rozdíl, chtěli jsme, aby si kluci proti nim zkusili zahrát,“ vzpomíná Běloch.

I když to pelhřimovským fotbalistům sparťané natřeli 19:3, prý jim to zas tak nevadilo. „I tak byli nadšení. Někteří, jako třeba Tomáš, z toho, že hrají na jednom hřišti se svým oblíbeným týmem, jiní, kteří fandí jinému klubu, se je naopak pokoušeli porazit,“ dodává trenér.