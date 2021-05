„Má všechny atributy k tomu, aby se prosadil na nejvyšší úrovni, tedy v předních evropských klubech,“ soudí bývalý sportovní ředitel Slavie i Liberce Jan Nezmar, sám člen Klubu ligových kanonýrů.

Hložek, kluk z Ivančic, je opravdu unikát. Potvrzuje to i jeho nedělní kousek. Stal se nejmladším autorem hattricku v české lize. Před ním to nedokázal nikdo mladší dvaceti let. Dosud byl na čele žebříčku ostravský bohém Martin Lukeš, jenž to zvládl ve 20 letech a 5 měsících. Hložek je v tuto chvíli mladší o rok a půl.

„Vím, jsem nejmladší střelec hattricku v lize. Z toho mám radost,“ řekl pro klubovou televizi.

Hložek v neděli prosvětlil ne úplně nejkrásnější období. Jeho sezonu naprosto logicky drsně zasáhlo zranění, utrpěl únavovou zlomeninu zánártní kůstky. Proto Spartě a také reprezentaci (prvnímu mužstvu i týmu do 21 let) scházel od začátku října do března.

Opavská exploze

Po návratu se mu navíc úplně především střelecky nedařilo. Za prvních sedm duelů se trefil pouze jednou. Až poté přišla opavská exploze. „Snažil jsem se to nevnímat, i když na sociálních sítích to člověk vidí. Snažil jsem se ale od toho oprostit a co nejvíc pracovat na tréninku a v zápasech. Věděl jsem, že se mi to vrátí,“ vykládal Hložek.

Čísla: Víc než bod na zápas



Sparťan Adam Hložek se drží v popředí produktivity fotbalové nejvyšší soutěže, byť pauzíroval kvůli zranění. Bodů nasbíral 15 (8 gólů, 7 asistencí). Lepší jsou pouze slávisté Jan Kuchta a Nicolae Stanciu s 16.



Jenže první odehrál 23 duelů a druhý ještě o čtyři více, zatímco Hložek pouze 14 (a to ještě ne celých…). Také proto je jasně nejlepší ve statistice bodu na zápas. Vede ji s úchvatným číslem 1,1, následující Abdallah Sima je o celé tři desetiny za ním.



V kariéře si Hložek drží průměr 0,5 bodu na utkání, což je impozantní na to, že mu ještě není devatenáct.

Ostatně jeho píle (samozřejmě i talent) je známá, nezpochybnitelná. Proto se o něm mluví ve velkých souvislostech. „Začal hodně brzy, ale ukazuje, že i v mladém věku se umí prosadit. Nyní musí dokázat, že nejde jen o záblesk talentu. Trochu ho přibrzdilo zranění, avšak podle mě by měl být jedním z útočníků, který by se měl objevit na dospělém Euru,“ řekl Nezmar.

Pokud se na mistrovství ukáže, může po něm přijít velký přestup. O Hložkovi se v Evropě samozřejmě dobře ví. Nedávno se objevila zpráva, že jej sleduje Liverpool, dříve se hodně přetřásal přestup do Lipska či Dortmundu.

Podle webu transfermarkt.de je Hložek nejdražším zbožím v lize, je oceněn na více než 300 milionů. Ale to pro Spartu rozhodně nebude dostačující.