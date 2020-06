Nyní se 41letý rodák z Děčína, který si mimo jiné zahrál třeba i v Chomutově, věnuje vlastní děčínské fotbalové akademii a dění nejen ve svých bývalých klubech pochopitelně sleduje. Navíc v zimě přestoupil do tamního klubu FK Junior Děčín, se kterým by rád postoupil do I.A třídy.

Co říkáte na poslední dvě čtyřgólové výhry Teplic, v jejichž dresu jste odehrál takřka sto ligových zápasů

Fandím jim pořád, mrzí mě, že se jim teď nedařilo. Jsem pořád z Děčína a máme to tam na ligu kousek. Snad se teď výhrami nad Příbramí a Karvinou dostaly na vítěznou vlnu a do formy. Když se kouknu na celou tu sezonu, tak asi budou kluci nakonec rádi, až skončí.

Nyní mají na 14. místo a nenáviděnou baráž náskok osmi bodů, ve hře jich je ještě ale dvanáct…

Já si myslím, že to kluci ukopou.

Ve středu je čeká důležitý zápas v Olomouci. Myslíte, že jim poslední úspěchy pomohou?

Nastoupí stoprocentně v lepší náladě, psychicky na tom mohou být lépe.

Zatímco ve vaší éře se v Teplicích hrálo o poháry a dokázali jste porážet slavné evropské kluby, dnes se tam hraje pouze o záchranu.

Bohužel, ten čas je už pryč… Teplické angažmá ve mně zanechalo skutečně velké zážitky. Je to těžké s odstupem času porovnávat, opravdu kvalitních hráčů tolik teď asi celkově v české lize není.

Skláři chtějí sázet na mladé. Příležitost dostávají Knapík, Radosta, Žitný a další. Je to pro klub mimo top tuzemskou trojku a s určitým rozpočtem cesta?

Je to úžasné, je to trend, mladí by podobné příležitosti, jako třeba tehdy já se spoluhráčem Štěpánem Vachouškem, dostávat měli. Je škoda, že není tolik hráčů, kteří by talenty na hřišti usměrnili. Od koho by se mohli učit. Jako tenkrát my.

Už druhou sezonu se hraje díky nadstavbě i více zápasů, co vy osobně novému formátu fotbalové FORTUNA:LIGY říkáte?

Já vím, že do toho asi nemám co mluvit, ale mně se to vůbec nelíbí a jsem proti tomu. Je to takový paskvil.

Vedle Teplic určitě sledujete ve skupině o titul i pražskou Spartu. Vy s ní máte titul i pohár, ale ani na Letné to dlouho nebylo ono…

Bylo na čase, nešlo pořád koukat, jak Sparta prohrává, jak řeší dokola podobné problémy. Teď mají její hráči i s pohárem sedm výher v řadě. Tak i tam snad bude líp.

Už 1. července se hraje finále českého fotbalového poháru Mol Cupu. U Nisy domácí liberecká parta přivítá právě Spartu, jak to vidíte?

Jestli Sparta udrží současnou formu, tak je to asi bez debat. Stejně tak věřím, že vedle Sparty zvládnou závěr ligové sezony také Teplice.