„Moc se těším na návrat do klubu, kde jsem fotbalově vyrostl a prožil svá nejlepší léta. Jsem si vědom faktu, že klub nyní není v jednoduché situaci. Na druhou stranu je postaven na pevných základech, bohaté tradici a morálních hodnotách, což je významný předpoklad k tomu, aby byl úspěšný i v budoucnosti. Osobně bych chtěl přispět především k budování co nejpevnějších vztahů, tak abychom všichni aktivně spolupracovali, navzájem se respektovali a tolerovali, a to jak uvnitř klubu, tak ve vztahu k široké veřejnosti. Moc si přeji, aby se opět co nejvíce z nás cítilo být součástí té naší žlutomodré rodiny," vyznává se budoucí ředitel „žlutomodrých".

Na Stínadlech vybírali z několika kandidátů. Těmi nejvážnějšími byli kromě Řepky ještě Petr Měsíc, podnikatel a bývalý zastupitel, velký klubový fanoušek, který pomáhá s adaptací zahraničních hráčů, a Martin Hrdlička, předseda krajského a okresního fotbalového svazu, zároveň také hráčský agent a podnikatel. Někteří funkcionáři se Teplicím nabízeli sami, mluví se například o zájmu bývalého generálního ředitele Slavie Praha Jaromíra Šetrleho.

V posledních dvou týdnech se podle zákulisních informací intenzivně řešila už jen dvě jména - Řepka a Měsíc. „Vybírali jsme z několika kandidátů," potvrzuje předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer. „Pana Řepku jsme zvolili kvůli jeho dosavadním fotbalovým a manažerským zkušenostem i kvůli jeho teplické minulosti," objasňuje, proč klubové představenstvo sáhlo po „Mirkovi Dušínovi českého fotbalu", jak se Řepkovi na svazu říkalo.

Řepka se vrací na místo činu po čtrnácti letech. S Teplicemi se rozloučil na jaře 2007, kdy mezi deseti kandidáty vyhrál výběrové řízení na post generálního sekretáře fotbalové asociace. Postupem času se vypracoval v uznávaného funkcionáře, respekt si získal i u zastupitelů mezinárodních organizací UEFA a FIFA. UEFA mu dokonce dala šanci v několika funkcích, pracuje například jako delegát.

Víte, že…

… Rudolf Řepka hrál v minulosti fotbal hned za několik klubů a i nyní má platnou registraci? Začínal v USK Praha, nejvýrazněji se prosadil v Teplicích, kde si zahrál za béčko třetí ligu. Poté nastupoval za Oldřichov, Ledvice, Proboštov, Dubí a naposledy za rezervu Baníku Modlany. V této sezoně za Baník nastoupil jen jednou, 3. října byl u výhry svých barev v Háji (3:2)

Konec roku 2018 uzavřel působení Rudolfa Řepky ve FAČR. Jeho rezignace byla symbolem protestu proti praktikám Romana Berbra. Později se exsekretář ocitl na černé listině svazu, důkazem čehož bylo neprodloužení mandátu delegáta UEFA. Řepka přitom patří mezi uznávané delegáty, nedávno byl v Budapešti na zápase Ligy mistrů Lipsko - Liverpool.

Problémem je nejen jeho odchod ze svazu, ale také to, že je jednou z tváří F-evoluce, čili fotbalové revoluce, která si dala za úkol očistit jméno tuzemské kopané. Protřelý funkcionář avizoval svůj zájem o funkci předsedy OFS Teplice.



Rudolf Řepka v minulosti působil jako zastupitel města Teplice, nedávno zaujal umístěním na kandidátku Trikolory, na které byl jako nezávislý kandidát ve volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje.

Návrat na místo činu. Tak by se dalo označit čtvrteční jmenování nového ředitele FK Teplice. Rudolf Řepka se vrací do míst, kde to dobře zná; s fotbalem na Stínadlech začínal, později pro klub pracoval jako funkcionář na mnoha postech. V hlavě má vize, jak chce "skláře" řídit, bez obalu ale přiznává, že hlavním cílem je nyní záchrana prvoligového áčka mezi elitou.



Rudolf Řepka - ředitel FK Teplice, jak vám to zní?

Určitě mě to těší, na druhou stranu to celé beru s maximální pokorou a respektem. Ředitel klubu, kustod či recepční - všichni jsme jen součástí jednoho týmu, kde má sice každý své specifické úkoly, ale všichni jdou po společné cestě ke stejnému cíli. Na druhou stranu jsem si vědom, že stát se ředitelem FK Teplice je nejen radost, ale také obrovská odpovědnost.



Je to návrat po necelých čtrnácti letech. Jak na tu dobu začátků vzpomínáte?

Když to shrnu do jedné věty, tak teplickému fotbalu vděčím za to, jakým jsem vůbec člověkem! Tehdejší Sklo Union a jeho skvělí trenéři mi umožnili absolvovat první fotbalové krůčky přímo na Stínadlech, formovali moji osobnost a budovali vztah k fotbalu a žlutomodrému klubu. No a novodobý FK Teplice mi umožnil zahrát si jak třetí ligu za seniorský rezervní tým, tak funkcionářsky vyrůst a nakouknout také do fotbalové Evropy. Navíc mi dal pevné základy k tomu, abych mohl rozvíjet fotbal i celorepublikově z unikátní pozice generálního sekretáře. Kdyby nebylo teplického klubu, nikdy bych nedostal šanci dělat v životě to, co mě baví a naplňuje. Jsem za to moc vděčný a myslím, že právě teď přišel čas, abych to vše klubu svými zkušenostmi vrátil.



Jak se za tu dobu od roku 2007 Rudolf Řepka po pracovní stránce změnil?

Určitě jsem vyspěl a získal jak fotbalový, tak všeobecný přehled. Manažerské zkušenosti se prostě nedají koupit, ty musíte získat tvrdou prací v terénu a já už takto „bojuji“ více než 20 let. Možná že to nejdůležitější, co jsem se naučil, je nedávat přednost krátkodobému úspěchu, ale sledovat především ty dlouhodobé cíle. A pak možná také to, jak důležitý je permanentní osobní rozvoj, kterému se musí každý z nás neustále věnovat.



Zkušeností jste na FAČR i v UEFA nasbíral nespočet, co všechno se bude dát využít při ředitelském angažmá v Teplicích?

Pevně věřím, že vše… Naučil jsem se naslouchat a respektovat každý názor a následně si vytvořit co nejreálnější obrázek o dané problematice. Za každé situace jsem, myslím, lidský a snažím se být vždy týmovým hráčem. To vše se bude určitě hodit. Klíčové pro nás ale vždycky budou především vztahy, přesné informace a orientování se v prostředí.



Než jste z Teplic odešel, tak jste v klubu prošel několika pozicemi. Je to výhoda, protože fotbal dobře znáte z více úhlů pohledu?

Díky svému vysokoškolskému vzdělání se zaměřením na sportovní management a jazykovému vybavení mě oslovil tehdejší ředitel FK Teplice pan František Hrdlička a nabídl mi působení ve fotbalovém klubu. Zde jsem prošel hned několika pozicemi od mezinárodního sekretáře, marketingového ředitele, tiskového mluvčí až po sportovního manažera a sekretáře. Vše mělo něco do sebe a člověk opravdu získal všeobecný přehled o tom, jak se řídí takový velký profesionální klub. Musím ale přiznat, že když jsem přišel na Fotbalovou asociaci, tehdy ČMFS, tak ten záběr byl ještě daleko širší a mě v tu chvíli připadalo, že vlastně nic neumím. To se samozřejmě v průběhu 12 let změnilo a teď věřím, že i tyto zkušenosti budu moci do řízení teplického klubu promítnout.



Nynější návrat se seběhl jako blesk z čistého nebe. Před měsícem jste nejspíš nečekal, že tahle nabídka přijde, že?

To je naprostá pravda. Někdy vám ten život připraví velká překvapení. Zřejmě nás život tímto způsobem učí si užívat přítomnost, jelikož nikdo nikdy neví, co bude zítra, za měsíc či za rok. Osobně to prostě beru tak, že se to mělo z nějakého důvodu stát, raduji se z toho a více se nad tím nezamýšlím.



Funkce se ujmete prvního března, jak se těšíte?

Na návrat do klubu, kde jsem fotbalově vyrostl a prožil svá nejlepší léta, se těším opravdu moc. Beru to jako obrovskou výzvu. Nejdu do úplně neznámého prostředí. Klubu jsem byl vždy poměrně dost nablízku a už dnes se nemohu dočkat práce - jak s lidmi v samotné organizaci, tak na spolupráci s dalšími subjekty, které mohou být přínosem pro naši žlutomodrou komunitu.



S jakými plány a vizemi budete nastupovat?

Klub je postaven na pevných základech, bohaté tradici a morálních hodnotách, což je významný předpoklad k tomu, aby byl náš klub úspěšný i v budoucnosti. Osobně bych chtěl přispět především k budování co nejpevnějších vztahů, bychom všichni aktivně spolupracovali, navzájem se respektovali a tolerovali - jak uvnitř klubu, tak ve vztahu k široké veřejnosti. Moc si přeji, aby se opět co nejvíce z nás cítilo být součástí té naší žlutomodré rodiny.



Základním úkolem celého klubu bude stabilizace ligového áčka, aby v letošní sezóně nemělo problém se záchranou, je to tak?

Jsem si vědom faktu, že klub nyní není v jednoduché sportovní situaci. A-tým profesionálního klubu je vždy výkladní skříní, vrcholem pyramidy, který ukazuje vždy na to, jak celá organizace funguje. Musíme se určitě zaměřit na dlouhodobé cíle, ale z těch krátkodobých je udržení ve FORTUNA:LIZE tou naprosto absolutní prioritou.



Jaké budou další cíle?

Určitě se musíme zaměřit na tvorbu pevných externích vztahů. A to jak v oblastech politických, tak obchodně-partnerských či sportovních. Musíme v Teplicích a celém našem regionu vytvořit pevné pouto a pocit sounáležitosti s naším klubem. Tak aby se každý cítil být platným a hodnotným článkem té naší žluto-modré fotbalové rodiny. Musíme si uvědomit, že jsme sice klub s bohatou tradicí, na kterou můžeme a musíme být náležitě hrdí, na druhou stranu jsme ale pořád relativně malým provinčním klubem, který jestli chce být do budoucna životaschopný, tak se musí zaměřit především na rozvoj mládeže. A k tomu je potřeba vybudovat potřebnou infrastrukturu. Nechci teď dostávat sám sebe pod tlak, je to běh na hodně dlouhou trať, ale o vybudování mládežnického tréninkového centra bychom se měli určitě pokusit. To je to, co může zajistit náš klub na dlouhá léta. V dnešní složité době je totiž snížení závislosti na vlastníkovi a případně získání dalšího strategického partnera naprosto rozhodující. Slibuji, že témata a nápady nám jako vedení FK Teplice nebudou nikdy chybět a osobně budu moc rád, když mé zkušenosti a znalosti přispějí k jejich realizaci.