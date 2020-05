“Skláři” hráli poslední zápas nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže 8. března. Poté ještě měli dohrávat duel se Slovanem Liberec, kvůli špatnému terénu se ale již jednou odložený duel znovu odročil. Následovala karanténa, která zastavila v České republice veškeré sportovní dění. Postupná rozvolňování vládních nařízení poslalo profesionální fotbalisty v dubnu znovu do práce, trénovat ale směli pouze v omezeném režimu.

Tisková zpráva Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha



„Ministerstvo zdravotnictví stanoví částečnou výjimku z mimořádného opatření ze dne 15. května pro účely konání fotbalového zápasu mezi Teplicemi a Libercem tak, aby se zápas mohl konat i v čase před další vlnou rozvolnění restriktivních opatření vzhledem k režimu fotbalových utkání nejvyšší soutěže a jejich harmonogramu. Ten byl projednán Ligovou fotbalovou asociací (LFA) s ministerstvem zdravotnictví a s Národní sportovní agenturou."

V sobotu parta kouče Stanislava Hejkala konečně vyběhne k mistrovskému utkání, hlediště ale musí zůstat prázdné. Celkem smí být v místě střetnutí pouhých 150 lidí, což je výjimky, jinak stále platí počet stovky lidí na sportovních akcích. A to není vše, co se bude hlídat. Kromě hráčů a rozhodčích musí mít všichni roušky, na stadionu budou panovat přísná hygienická opatření. Hráči a zaměstnanci klubu navíc v týdnu podstoupili testy na přítomnost covidu-19 v těle, všichni byli negativní.

Šéf fanklubu nechyběl na Stínadlech 20 let

“Naposledy jsem na domácím zápase Teplic chyběl někdy před 20 lety, když jsem byl na chmelu,” říká Marek Mařík, předseda Fanklubu FK Teplice. Za “žlutomodrými” jezdí s dalšími čtyřmi až pěti kamarády pravidelně i na cizí stadiony, patří k nejvěrnějším klubovým fandům. “Moc by mě mrzelo, kdybych zápas neviděl. Možná budu moct být podavačem míčů, nebo pořadatelem. Pokud to nevyjde, tak jsme uvažovali, že si pronajmeme plošinu. Z ní by šel zápas sledovat za severní tribunou, kde není vysoká zídka. Ale záloha na její pronájem je vysoká, tak nevím. Asi polezu po stromech, nevím,” krčí Mařík rameny a je na něm znát, že by ho absence na utkání svého milovaného klubu tuze mrzela.

Koho klub později pustí do hlediště?

Tepličtí budou dohrávat sezonu ve zběsilém tempu, hrát budou v týdnu dva duely. Po konci základní části, která se dovrší v půlce června, ještě následuje nadstavbová část. Fotbal se tak bude hrát nezvykle až do druhé třetiny července. Fanouškům ale svítá naděje, další rozvolňování klubům umožní alespoň některé z nich na stadiony pouštět; od 25. května bude platit kvóta 300 osob na sportovních akcích, od 8. června 500 osob, od 22. června se dokonce zdvojnásobí, na stadionu bude moct být tisícovka osob. Vůbec ale není jasné, podle jakého klíče budou diváci na zápasy pouštění.



“Nejdřív pustíme do hlediště VIP partnery, kteří do fotbalu dávají peníze. Pak přijdou na řadu naši gold permanentkáři a fanklub, který s námi jezdí všude. A až budeme smět pustit tisícovku fanoušků, tak budeme muset vymyslet, jak to uděláme s ostatními permanentkáři, protože jich máme samozřejmě více, než bude k dispozici volných míst. Zatím ale nedokážu říct, jak to uděláme,” kroutí hlavou mluvčí teplického fotbalového klubu Martin Kovařík.

Už zvýšení limitu na 150 osob je pro fotbalisty významnou pomocí, neboť počet 100 lidí označovali pořadatelé ligových zápasů za velmi omezující. Nově by na sobotní utkání měli dostat i vybraní novináři. "Pokud by na sobotu platila kvóta 100 osob, tak bychom měli velké potíže zápas vůbec uspořádat. Navýšení o padesátku nám dává nové možnosti, jsme za výjimku hodně rádi," říká Kovařík.