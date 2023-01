Jarní část první ligy klepe na dveře. Co si Štajner vzal z té podzimní? „Podle mě je překvapením, jak silná zůstala Plzeň. Na druhou stranu mě zklamala Sparta, očekával jsem od ní mnohem víc. Samozřejmě mě také zklamaly Pardubice,“ pokýval hlavou.

V první polovině sezony se opět řešil VAR. Co na to rodák z Benešova? „Musíme si uvědomit, že tam je stále lidský faktor. A jak víme, je snadno ovlivnitelný. Vymýtit chyby, které u videa vznikají, je těžké. Udělat nějaký manuál, jak by se to mělo správně dělat, je taky těžké. Když bude vůle, věřím, že to nějak půjde. Ale když to člověk vidí v televizi, jsou to tak jasné věci. A podle videa se to vyhodnotí úplně obráceně. A to je prostě špatně,“ zdůraznil.

Asi nejhorším příkladem špatné práce s videem byla situace v utkání Plzně se Spartou. Tehdy plzeňský útočník Chorý hlavou jasně trefil sparťanského obránce Sörensena. Plzeňský fotbalista nebyl vůbec potrestán. „To bylo evidentní. Bylo tam hlavně i hodně sporných penaltových zákroků. Pokud to chce někdo převrátit, tak to převrátí. Bohužel,“ pokrčil rameny.

„V televizi sleduji hlavně zápasy první trojky. Občas vyrazím na domácí zápasy Liberce, jinak nikam nejezdím. Že bych sledoval speciálně nějaké hráče. To ani ne,“ pousmál se.

Na závěr se Štajner vyjádřil také k ligovému modelu. „Nadstavba se mi moc nelíbí, nevidím v tom smysl. Ale baráž, kde se rozhoduje o sestupu do druhé ligy a naopak postupu do první je podle mě správná,“ dodal na závěr.