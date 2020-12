Zkáza "žlutomodrých" začala ve 13. minutě, kdy Beaugel překonal poprvé Němečka. Teplický brankář chyboval, trest v podobě vedení domácích však zrušil VAR, který hlavnímu sudímu Berkovi potvrdil ofsajd. Francouzský útočník se mohl regulérně radovat o devět minut později. To Černý nezabránil Kayambovi odcentrovat a stoper Kučera si s příjemcem přihrávky rady nevěděl; Beaugel se kolem něj obmotal jako jedovatý had a poté svou jedovatou levačkou uštkl Němečka - 1:0.

Gólem povzbuzení Plzeňané dál střemhlavě útočili na branku "sklářů". Defenziva se jim rozsypala podruhé v 32. minutě, znovu po akci z teplické levé strany. Havlův ostrý pas usměrnil za Němečka Ba Loua. Gólové akci předcházela chyba ve středu pole, po níž následoval rychlý brejk Západočechů.

Třetí pohroma přišla ve druhé minutě nastavení úvodní půle. Pěknou akci svěřenců kouče Adriana Guĺy zakončoval Čermák.

Ve druhém poločase Teplice trefily Černým tyčku, hned z protiútoku ale inkasovaly, svůj druhý gól dal precizní střelou agilní Čermák.

Když v 63. minutě musel předčasně do sprch stoper Hošek, rozsypala se partě trenéra Radima Kučery hra jako domeček z karet. Na plzeňském trávníku existovalo jen jedno mužstvo - to domácí. A s chutí střílelo góly. V 70. minutě završil hattrick Čermák, o dvě minuty na to skóroval pošesté Limberský.



Tepličané byli zralí na ručník.A to nebylo všechno! Šest minut před koncem vyrobil kiks Kodad, Bucha ho bez problémů potrestal sedmou plzeňskou brankou. V závěru ještě selhal ve velké šanci Řezníček, který ve velké šanci nepřekonal bezchybného Hrušku.



„Je před námi ještě hodně práce. Možná jsme byli uchlácholení čtyřmi získanými body a špatnou formou Plzně. Navíc máme hodně zraněných. Domácí nás ztrestali, ukázali kvalitu,“ uznal trenér Teplic Radim Kučera. "Po tyči a vyloučení Hoška se nám vše zbortilo. Co dál? Nevím, koho v neděli postavím na stopera. Hošek je vykartovaný, Shejbal zraněný. Nemůžeme se ale na nic vymlouvat. Proti Brnu budeme hrát o šest bodů, je to po nás důležitý zápas," dodal.

Viktoria Plzeň - FK Teplice 7:0 (3:0)

Branky: 45.+2, 56. a 70. Čermák, 23. Beauguel, 32. Ba Loua, 73. Limberský, 84. Bucha. Rozhodčí: Berka - Podaný, Vlček - Marek (video). ŽK: Hořava - Mareš, Fortelný, Kozák. ČK: 63. Hošek (Teplice). Bez diváků.