Český fotbalový šampion posledních let oznámil na okázalé tiskové konferenci novou posilu, další plány na přestupovém trhu a také své cíle pro novou sezonu. A jsou pochopitelně co možná nejambicióznější.

Michael Krmenčík v osmifinále Eura proti Nizozemsku. | Foto: ČTK/Ondřej Deml

"Od šéfa klubu, který získal mistrovský hattrick, double a došel do čtvrtfinále Evropské ligy, by bylo alibistické dávat si jiné než maximalistické cíle. Do sezony vstupujeme s logickým a jasným cílem obhájit pozici střednědobého českého hegemona a získat mistrovský titul," má jasno slávistický boss Jaroslav Tvrdík.