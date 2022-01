Jedinou branku „žlutomodrých“ dal Jakub Mareš, soupeř vyrovnával v předposlední minutě gólem ze sporného pokutového kopu.

„Kdyby se nám to stalo v lize, tak bychom to kousali jinak takhle musíme mávnout rukou a jít dál. Škoda, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce, ale i remízu s kvalitním soupeřem bereme,“ usmíval se po utkání trenér Teplic Jiří Jarošík. „Domů se těšíme, ne ale na počasí, jaké nás tam čeká,“ dodal.

Turecká šichta se „sklářům“ vydařila. „Jsem rád, že se nikdo nezranil. A také, že se do hry zapojil Tijani, odehrál všechny zápasy. Poté, co jsem ho viděl na začátku přípravy, jsem měl trošku strach, ale fyzioterapeuti a kondičák ho dávají dohromady. Mám radost i z příchodu Boljeviće na levou stranu obrany. Bude potřeba trošku čas, než se s námi sžije, než pochybí taktické pokyn. Ale bude to dobré,“ zářil Jarošík po návratu domů spokojeností.

Desetidenní pobyt v turecké provincii Antalya, už druhý v tomto měsíci, mají za sebou i fotbalisté libereckého Slovanu. Hráči se vrátili domů a poslední týden zimní přípravy už absolvují v Liberci.

„Jsme rádi, že jsme mohli absolvovat obě dvě soustředění. Mohli jsme asi patnáct dnů trénovat na přírodní trávě, počasí v Liberci by nám to určitě neumožnilo. Sehráli jsme čtyři utkání proti zahraničním soupeřům, což je vždy výborná zkušenost. Při prvním soustředění jsme měli vynikající plochy, při druhém to bylo také dobré. Z pohledu ubytování, regenerace, stravování bylo také vše na vysoké úrovni,“ pochvaloval si pro klubový web po příletu do Prahy liberecký trenér Luboš Kozel.

Těsně před odletem z herního soustředění ve Španělsku remizoval Jablonec 2:2 s třetím týmem norské ligy Vikingem FK ze Stavangeru. „Uzavíráme soustředění a já doufám, že budou všichni v pořádku. Uvidíme, jak bude vypadat Honza Krob, který se zranil. Máme týden na to připravit se na první utkání,“ uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Liga začne v sobotu 5. února, doma hrají Jablonec a Teplice.

Ve hře byly i kluby druhé ligy, které si pozvaly protivníky z ČFL – třetí nejvyšší soutěže. Ústí nad Labem ve třetí zimní prověrce podruhé v řadě zvítězilo 3:0. Po Baníku Most-Souš porazilo stejným výsledkem také FC Písek.

„Utkání splnilo účel, prostřídali jsme, všichni zůstali zdraví. Gólů jsme mohli přidat více, obě poloviny zápasu byly vyrovnané. Z nových tváří máme šikovné hráče, budeme dál jednat zda zůstanou. U některých jsme jejich výkony mile překvapeni,“ uvedl ústecký kouč David Jarolím.

Varnsdorf porazil třetiligovou teplickou rezervu 2:0. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a do 5. minuty jsme měli pět jasných šancí. První poločas měl dobré tempo. Nebezpeční jsme byli hlavně z křídel, ale buď špatným centrem nebo náběhem jsme se o šance připravili. Další dobré šance jsme zahodili. Branku jsme vstřelili jen z penalty. Druhý poločas už tempo nebylo takové, ale šancí bylo dost, ale byl z toho pouze jeden gól. Výkon jsme podali slušný, ale ve finální fázi a v zakončení se musíme zlepšit,“ hodnotil varnsdorfský asistent trenéra Petr Papoušek.

Přípravy:

FK Teplice – FC Lvov 1:1 (1:0).

Branka Teplic: 23. Mareš. Sestava Teplic: Grigar – Vondrášek, Knapík, Tijani, Boljević (75. Chaloupek) – Hyčka (75. Prošek), Mareček (80. Jukl), Trubač, Fortelný – Mareš (70. Ledecký), Žák (70. Kodad).

FK Varnsdorf – Teplice B 2:0 (2:0).

Branky: 25. Kouřil (pen.), 78. Schön. FK Varnsdorf: Vaňák – Richter, Lauko, Bláha, Šulc, Hušek, Ondráček, Velich, Kocourek, Kouřil, Dordič. Náhradníci: Rochter, Hladík – Penc, Heppner, Pajkrt, Schön, Bína, Zbrožek, Rudnytskyy. FK Teplice B: Grümann – Ljevakovič, Nsunzu, Liška, Kočka, Tsykalo, Sinu, Vachoušek, Kovalčík, Lukáš, Hural. Náhradníci: Lipš – Jamrich, Hadinec, Novák, Pokorný.

FK Ústí n. L. – Písek 3:0 (1:0).

Branky: 10. Krobot, 48. Černý, 83. Gonzalez. Ústí: Němec – A. Černý, Tymoshenko, Čítek, Kurka – Gedeon, Jakš, Čičovský – Jiránek, Ogiomade, Krobot. Náhradníci: Plachý – Vukotić, Hudec, Kabatsov, Miskovič, D. Černý, Emmer, Onije, Nyavedji, Gonzalez.