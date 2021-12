Vy jste nad očkování neváhal?

Neviděl jsem důvod, proč váhat. Sleduju vše kolem, čtu si o tom zprávy, sleduju to. Za mě očkování má smysl. Je to nebezpečná nemoc pro starší ročníky a slabší lidi, může se stát něco i těm mladším.

Co jste říkal na to, když váš klub se k očkování postavil pozitivně?

Já byl pochopitelně rád, podobně tak učinilo víc klubů, to mi udělalo radost.

Teplice i ty další kluby ale na sociálních sítí sklidily řadu negativních ohlasů…

To je úděl sociálních sítí. Myslím si, že kdyby nebyly, tak se jdou očkovat všichni. Lidi na nich sdílí plno nesmyslů.

Řešili jste očkování v kabině?

Ano, řešili. Většina kluků je naočkovovaná, už to očkování jen dojíždí.

Brankáři koukají fanynkám na prsa a pouští hloupé góly. Stojí to prý za to!

Teď k vašemu gólu do sítě Jablonce. To čekání bylo dlouhé, co říkáte?

To ano, spadl mi teď kámen ze srdce. Už mě to v hlavě začalo trošku trápit. Na gól jsem čekal fakt dlouho. Konečně se mi to povedlo. Každá série jednou končí. Šance jsem měl, ale nedokázal jsem je proměnit. Štvalo mě to.

Kolik vás první gól za Teplice bude stát?

Já už si ten gól předplatil před pěti lety! Když jsem pokladníkovi Grigymu tehdy platil zápisný, tak jsem mu dal i peníze za první gól. Není to tím, že bych si věřil, ale chtěl jsem to mít rovnou zaplacený.

Jaký ten zápas na Střelnici byl?

Byl tam těžký terén, i když na Jablonec a prosinec dobrý. Byl rozšlapaný, balon na blátě neposlouchal. Fotbal to byl náročný. Bylo to o bojovnosti, jako tým jsme podali dobrý výkon. Jablonec hrál hrozně jednoduchou kombinaci. Má vysoký útočníky, tak to nakopával. Naši stopeři si s tím ale dobře poradili, musím je pochválit. A střeďáci sbírali odražený míče. Díky tomu Jablonec neměl tolik šancí. Ale kdyby dal gól jako první, třeba bysme jeli domů se čtyřkou. On má těžký program, na konci někteří hráči tahali nohy. A nedaří se mu dávat góly, to je jeho problém.

Nastartovaly se konečně Teplice?

Konečně jsme přestali mít smůlu. Měli jsme zápasy, kdy jsme hráli dobře, ale dostávali jsme hloupé góly. Dokázali jsme otočit ten zápas se Zlínem a teď jsme po dlouhý době vedli.