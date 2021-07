Baštou letních kempů je obec Modrá na Děčínsku. Tepličtí skláři se utkají s druholigovým týmem Varnsdorfu. Polední duel se bude netradičně hrát na 3 x 40 minut.

Varnsdorf vede bývalý teplický asistent Pavel Drsek, v kádru jsou také bývalí tepličtí hráči například Marek Richter nebo Pavlo Rudnytskyy. Tepličtí svěřenci trenéra Radima Kučery se v tuto chvíli podle klubového webu připravují na hřišti v Proboštově, kde budou trénovat tento týden před odjezdem na soustředění do Písku, v sobotu je ještě čeká dvojzápas s Bohemians 1905 v Roudnici nad Labem.

Liberecká parta si pozvala do České Lípy (od 11.00) ke konfrontaci další druholigový klub z regionu FK Ústí nad Labem. Za Slovan už může nastoupit záložník Filip Havelka, jenž pod Ještěd přichází na roční hostování z pražské Sparty.

Trenér Pavel Hoftych s novou posilou spolupracoval už v mládežnické reprezentaci do osmnácti let. „Jde o univerzálního středopolaře, který umí jak ofenzivní, tak defenzivní činnost. Filip je hráč s ligovými zkušenostmi a může být okamžitým přínosem pro tým. Věříme, že víme, co od sebe očekávat a že si to sedne."

Jablonec hraje od 14.00 na Rudolf Harbig Stadionu s nováčkem druhé Bundesligy s Dynamem Drážďany.