Je v kabině nějaký sběratel?

Jo, Dan Trubač. Ten sbírá hokejové, sám dřív hokej hrál. Sedím vedle něho v čisté kabině, má toho plnou skříňku.

A co sbíráte vy? Třeba články o sobě?

Žádnou kroniku nemám. Já ani ty statistiky nesleduji. Ale mám doma boudu s nářadím, kde mám svoje dresy. Pověsil jsem si je na věšák.

Kopačky ale zatím na hřebík nebo věšák věšet nemusíte, chytl jste parádní formu.

Musím zaklepat. I když jsme prohráli, tak jsem měl ze sebe hezký pocit. Snad se to nepodělá.

Teď jste dokonce vychytal nulu.

V této situaci nula potěší, ale důležitější jsou vítězství. I kdybychom vyhráli 2:1, tak budu spokojený.

V Jablonci jste vyhráli podruhé za sebou. Nálada v kabině se určitě proměnila.

Je to samozřejmě mnohem lepší, je tam větší pohoda.

Čemu za dvě výhry za sebou vděčíte?

Často jsme dostali gól hned na začátku, museli jsme otáčet. Teď se nám povedlo dát gól první, mohli jsme pak hrát více zezadu, čekat na brejky. Soupeř pak dělá vzadu chyby, má okénka. My máme pár rychlostních typů, které toho umí využít.

Takže to stejné teď v neděli proti Mladé Boleslavi - dát jako první branku, to vám pomůže.

To ano, bylo by ideální hned na začátku dát gól, pak žádný nedostat. Bude to hodně těžký zápas. Chceme udělat nějaký ten bodík. Tři zápasy za sebou vyhrát by zlepšilo dojem z podzimní práce. My měli špatnou sérii, trvala hrozně dlouho, takže kdyby se nám to povedlo, tak by to byl neskutečný počin.

Zase jste jednička, i když není to tak dávno, co jste ani nebyl na lavičce. Užíváte si to?

Fotbal je vrtkavej. Před rokem jsem skoro ani nejezdil na zápasy, byl jsem třetí čtvrtý brankář. Teď se to otočilo. U nás starších to ja těžký. Kluby chtějí dávat šanci mladým, aby je pak zpeněžily. Jsem rád, že chytám, to je jasné.