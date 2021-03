Parta trenéra Radima Kučery především v první půli hrála velmi dobře, po obrátce už jí ubyly síly a převážně se pouze bránila, útočná fáze byla nulová.

„Jsme samozřejmě hodně zklamaní. I když jsmem vedli, tak jsme věděli, že to bude těžké. Bylo to o osobních soubojích a také o přidání druhé branky. Nepovedlo se, domácí skóre strhli na svou stranu," říkal trenér Teplic Kučera.

Ve 13. minutě centroval z pravé strany Kodad a před Juklem uklidil míč do šibenice vlastní branky Sadílek. To už mohly vést Teplice o dvě branky, chvíli před tím totiž pálil pouze do gólmana Liberce Mareš.

Domácí mohli srovnat po faulu Vondráška v pokutovém území, Rabušicovi ale nedobře kopnutou penaltu lapil Čtvrtečka.

Zkraje druhého poločasu musel kvůli zranění střídat Mareš, čímž hosté přišli o kvalitu v ofenzivě. Už se jim nedařilo držet míč na polovině Slovanu, především se soustředili na bránění. Liberci pomohla střídání, jeho hra poté byla ještě více ofenzivnější, za obratem šel s maximálním úsilím, pomáhala mu také výborná fyzická kondice.



V 77. minutě srovnal skóre po zaváhání obranné řady „žlutomodrých" Rabušic, trestuhodně pasivní Teplice pak v 90. minutě dorazil hlavičkou Rabušic.

„V prvním poločase nás soupeř potrestal. Je cenné, že jsme dokázali nepříznivé skóre vůlí otočit," těšilo kouče Slovanu Pavla Hoftycha.



Slovan neprohrál 13 zápasů v řadě, „skláři" po třech zápasech s bodem odcházeli ze hřiště s prázdnou.

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře, Teplice nás trošku přehrávaly. Neběhalo nám to. Nedal jsem penaltu, ale to se občas stává. Otočili jsme to díky vůli, ukázali jsme srdce," komentoval výhru liberecký Rabušic.

Brankář Teplic Čtvrtečka byl pochopitelně zklamaný. „Ta chycená penalta je jen malé bolestné. Že jsem ji chytil, to pro nás nic neznamená, když jsme prohráli. My si v kabině říkali, že nesmíme dostat po půli rychle gól. Povedlo se nám to, ale jen jsme bránili. To se pak dá těžko uhrát nějaké body."



FORTUNA:LIGA – 23. kolo

FC Slovan Liberec – FK Teplice 2:1 (0:1)

Branky: 77. Rabušic, 90. Rondič - 13. Sadílek (vlastní). Rozhodčí: Hocek – Hájek, Novák. ŽK: Karafiát, Mara, Mikula – Gabriel, Mazuch. Hráno bez diváků.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Knobloch – Koscelník, Jugas, Chaluš, Mikula – Karafiát (55. Rondič), Sadílek, Mara (55. Faško) – Pešek (72. Nečas), Rabušic, Mosquera (90+2. Fukala). Trenér: Hoftych.

FK Teplice: Čtvrtečka – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý – Fortelný (83. Vukadinovič), Jukl – Kodad (82. Kučera), Žitný (62. Knapík), Moulis (82. Droehnlé) – Mareš (52. Řezníček). Trenér: Kučera.