Mezi fanoušky uniklo, že partner, s nímž Tepličtí jednají, pochází z Rakouska. A protože v Rakousku sídlí společnost Red Bull, dosadili si místo neznámé právě tuto slavnou značku. Teplice by podle nich měly navázat spolupráci s bundesligovým Lipskem, který je Red Bullem štědře dotovaný. „To je ale hezká blbost," usmál se po přímém dotazu ředitel klubového představenstva Pavel Šedlbauer. „Bylo by krásné, kdyby to byla pravda. Klidně bychom mohli být béčkem Lipska, to by se nám samozřejmě líbilo. Ale pravda to není," vystavil spekulacím stopku.

ANKETA: Kdo bude nejoblíbenějším fotbalovým klubem Ústeckého kraje? Hlasujte!

Šedlbauer ale potvrdil, že jednání Teplic a neznámého uchazeče o vstup do klubu pokračují. „Měli jsme víc kandidátů, ale zůstal jen jeden, který vypadá velmi zajímavě. Sonduje si terén, je to ve fázi jednání. Uvidíme, jakým směrem to bude pokračovat. Samozřejmě bychom si všichni v klubu přáli, abychom si plácli."

Podle Pavla Šedlbauera se i přesto, že se firma AGC po krizi zaviněné pandemií zvedá, nedá v žádném případě očekávat zvýšení finančního toku do fotbalového klubu. „Ty peníze jsou poslední dobou na stejné úrovni. Víc jich nebude, ani pokud bychom hráli nahoře. Výsledky firmu nezajímají, jde jí spíš o sociální zodpovědnost. Vzhledem k inflaci pak je ten rozpočet menší, než bychom chtěli. Ale podobně je na tom snad polovina ligy."

Šedlbauer na poslední větu klade důraz. „Nechtěl bych, aby se pořád říkalo ,že Teplice nemají peníze. Není to tak, jak to bylo v minulosti, kdy do klubu proudily větší sumy. Ty časy jsou dávno pryč, firma se hodně centralizovala, už nejsou takové možnosti, jako byly kdysi. Pro firmu je fotbal něčím navíc, my jsme jediný fotbalový klub, do kterého dává peníze. Jsme tak ve složité situaci, jsme hodně vázaní pravidly té firmy."

Známý fotbalový komentátor Bosák natřel Teplice. Ty fámy veřejně vyvracejí

Podle ředitele teplického představenstva by si veřejnost měla uvědomit, že klub má přívažek v podobě stadionu. „Společně se Spartou a Slavií jsme jediným klubem, kterému se stadionem nepomáhá město. A to jsou obrovské peníze navíc, které musíme z rozpočtu dávat. I tak jsme na tom ale tak, jako je půlka ligy," opakuje znovu Šedlbauer.

Věří, že po sportovní stránce stávající kádr má na udržení nejvyšší soutěže. „Já si myslím, že je to hodně o psychice. I proto jsme se rozhodli k výměně trenérů; cítili jsme, že kdyby série porážek pokračovala, tak by to mohlo být velmi nebezpečné. Obávali jsme se frustrace u hráčů i realizačního týmu. A také jsme měli náznaky chybějící komunikace mezi realizačním týmem a kabinou."

Komentář: Proč skončil trenér Jarošík? Svou roli hrál i nedostatek zkušeností

Vedení sklářů očekává, že právě komunikace se příchodem nového trenéra změní. To potvrzují i slova Pavla Šedlbauera. „Věříme, že přijde v tomto směru zlepšení. Pan Frťala je komunikačně zdatný. Líbilo se mi, jak řekl, že hráči potřebují povzbuzení, že si s nimi chce povídat i o jejich soukromí. I on cítí, že problém bude v hlavách. Zkrátka když mužstvo nemá dlouhodobě úspěchy, tak psychicky vadne."

O tom, jak žlutomodrým prospěje „léčba Frťalou" se diváci budou moct přesvědčit na vlastní oči v neděli. Tepličtí hrají od 15 hodin na Stínadlech s Brnem. „Bude to hlavně o nás, o realizačním týmu, jak vlijeme klukům do žil nějaký impuls, pozitivní myšlení, že není nic ztraceného. Čeká nás hodně kol, ale věci se nezmění z dne na den, nezmůže to ani příchod nového trenéra," odmítá Zdenko Frťala vizi, že by se přes noc stal zázrak. „Musíme zastavit ty porážky" burcuje záložník Robert Jukl. „Teď máme Brno, pak jedeme do Pardubic. Ty zápasy nás můžou vyhoupnout nahoru, nebo se po nich můžeme plácat dole," dodává.