Co říct k vašemu návratu na Stínadla? Jsem za něj rád. To, že o mě měly Teplice zájem a stáhly si mě, je dobré znamení, že hostování vypadalo asi dobře. Jsem zpátky v prostředí, které znám. Budu rád, když se zapojím do plné přípravy, pak i do ligy. Uvidíme, co z toho bude.

Gning za 50 miliónů? A co nový majitel? Teplice začaly zimní přípravu

Budete mít v Teplicích silnější pozici než dříve?

Je to možné. Udělal jsem pokrok za tu dobu, co jsem hrál ve Varnsdorfu. Měl jsem rok na to zlepšit výkonnost, fyzickou i mentální stránku. Je možné, že se to odrazí v postavení v týmu.

Co o Radostovi řekli?



Jiří Jarošík, trenér FK Teplice: „Bylo to přesně to hostování, které splnilo účel. Hráč vyrostl, má herní i mentální progres. Hrál v dobrém klubu; musíme pochválit Varnsdorf, hráli tam dobrý fotbal a on patřil k nejlepším. Druhá liga je ideální skok pro mladé, protože skok ze třetí ligy do první je velký. Rady šanci má. Nechci předbíhat, ale když ve druhé lize patříte k nejlepším hráčům, šanci si zasloužíte."



Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice: „Hostování Radosty asi splnilo, co jsme něho toho čekali a chtěli. Chviličku mu to trvalo, ale pak na podzim podával velmi dobré výkony a tím pádem si řekl o návrat. Pevně věříme, že to tady rozbalí a prodá to. Víme, že to je dobrý hráč; měl by nám pomoct hlavně na stranách."

Co říct k tomu pokroku?

Hlavně po stránce mentality; pro mě to bylo vždy o tom soustředit na zápasy, tréninky. Do zápasů chodím sebevědomější, protože mám větší vytížení. Po fotbalové stránce taky, ale pořád myslím, že stránka mentality je nejmarkantnější. Je to jen na mě, jaké budu podávat dál výkony. A pak na trenérovi, jestli to pro něho bude dostatečné. Uděláme všechno, abych zaujal a do sestavy se dostal.

Takže šanci cítíte velkou.

Je to i tím, že na sobě cítím progres. Doufám, že co jsem se naučil a zase vypiloval, zlepšil, bude tady stačit. A třeba i na ligu.

ANKETA: Fotbalisté na Teplicku perlili. Vyberte hlášku roku 2022!

Jaká byla druhá liga?

Skvělá, není pak tak veliký skok od první ligy. Ale pořád není na tom prvoligovém levelu. Jsou tam ale kvalitní hráči a když se proti nim člověk prosadí, tak si pak víc věří a dokáže předvést víc věcí.

Ve Varnsdorfu jste hráli velmi dobře jako tým.

Výkony týmu gradovaly. A výhry přispěly k tomu, že je mužstvo na docela na dobrém místě. Je od čeho odrazit.

Komentář: Messi skloubil sportovní umění a lidské kvality, proto je oblíbený

Mluvilo se o vašem postu, kdy jste se z krajního záložníka učil hrát levého beka.

Už na podzim jsem říkal, že to pro mě zase až taková změna není. Tady to může být jinak, ale ve Varnsdorfu jsem hrál falešné křídlo s defenzivními úkoly. Hledám si v tom, co umím; to, co chci hrát já. Pak záleží na shodě s trenérem, co si bude představovat. Ale dokážu se najít na jakémkoli postu, nevadí mi ani střídání stran. Kde je místo, tam hraju.

Prý vám dávali za příklad Limberského, že byste mohl být trošku jako on?

On je asi jeden z nejznámějších beků, co hrál přes nohu. Měl jsem ho ve Varnsdorfu předložený jako vzor, to je pravda. Ale myslím, že mám trošku jiný styl. Snažím se být víc tahový bek, dostat se do útoku.