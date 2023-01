Nejvíce pomyslných hlasů dostala trio Ondřej Lingr (Slavia Praha), Jindřich Staněk (Viktoria Plzeň) a Ladislav Krejčí (mladší). Padla ale také zkušená jména – Jakub Řezníček, Marek Matějovský nebo Tomáš Hübschman.

Amatérští fotbalisté v Ústeckém kraji

Jakub Reischel, FK Český lev Neštěmice:

„Jako Slávista to budu mít jednoduché. Do TOP3 bych dal Davida Juráska, Tomáše Holeše a Petera Olayinku. Jsou to moji oblíbenci proto, že na svých pozicích patří k tomu nejlepšímu z celé ligy.“



Petr Guth, TJ Libouchec:

„Těžká otázka… Nemyslím si, že momentálně někdo vyčnívá natolik, abych mohl říct 'Tohle je top hvězda.' Zmíním tedy tři hráče, kteří na té absolutní špici teprve mohou být a mají k tomu skvěle našlápnuto. Jako Slávista nemohu začít nikým jiným, než duem David a Matěj Jurásek. A abych byl zcela objektivní, zmínit musím i jednoho fotbalistu Sparty, tím je Ladislav Krejčí ml. Ač ho jako fanoušek nejlepšího pražského klubu nesnáším, tak jako fanoušek fotbalu musím jeho defenzivní kvality uznat.“

Tesařík: Síla Plzně mě nepřekvapuje, má dva výborné trenéry

Dominik Dvořák, TJ Žitenice:

„I když jsem Slávista, herně se mi líbí Láďa Krejčí - ačkoliv je to v hlavě tak trochu magor, na hřišti je výborný! Dále Matěj Jurásek ze Slavie, výborný talent, určitě o něm bude ještě dost slyšet. Třetího bych díky zkušenostem vybral Marka Matějovského z Mladé Boleslavi - co ve svém věku předvádí, to opravdu oceňuji.“



Jiří Vokoun, SK Štětí

„Můj výběr je jednoduchý. Roman Potočný, Jan Mejdr a Dominik Preisler. Vybírám je, jelikož je znám osobně."

Jan Vrba, SK Strupčice:

„Marek Matějovský, Ladislav Krejčí mladší a Jindřich Staněk“

Jakub Liška, FŠ Litvínov:

“Ladislav Krejčí ml., Lukáš Haraslín, Jan Sýkora. Jelikož jsem sparťan, tak je to u mě jasné. Třetí koho budu sledovat je plzeňský Jan Sýkora.“

Ondřej Vrbka, SK Strupčice B:

„Lukáš Sadílek, Petr Ševčík, Casper Höjer. Upřímně se moc na českou ligu nedívám, ale z těch zápasů, co jsem viděl, bych volil tyto hráče.“

Miloslav Aschenbrenner, TJ Sokol Horní Jiřetín:

„Lukáš Provod, Jindřich Staněk. Ladislav Krejčí mladší. Ač jsem slávista, tak rád sleduji i sparťana Krejčího.“

Jiří Chmelan, TJ Spartak Perštejn:

„Marek Matějovský, Milan Petržela, Ladislav Krejčí ml. Mám rád zkušené borce, které obdivuji, že ve svém věku dokážou hrát na nejvyšší úrovni. A jako fanoušek Sparty taky volím Ladislava Krejčího mladšího.“

Dojatý mistr světa! Jeho dcera vybojovala olympijské stříbro

Václav Spurný, FK Rašovice:

„Ladislav Krejčí ml., Tomáš Chorý, Peter Olayinka . Krejčí je první hvězdou. Pro mě mladý a fakt talent, ale občas to nemá v hlavě v pořádku. Ale fotbalově úžasný přehled. I když nemusím Plzeň, tak druhým hráčem, kterého budu sledovat je Tomáš Chorý. Třetí mojí hvězdou hlavně díky bojovnosti a koncovce je pro mě Peter Olayinka."

Ladislav Kobylák, TJ Rozvoj Polerady:

„Přiznám se, že českou ligu extra nesleduji, takže nemám takový přehled a vybrané hvězdy.“

Michal Doležal, Baník Modlany:

„Jak se dlouho liga nehrála, tak musím trošku přemýšlet. Hlavně mám rád takové technické, fotbalové hráče, jako jsou Marek Matějovský nebo slávistické Duo Ševčík - Hromada."

Patrik Zomer, FK Chlumčany:

„Nevím jestli pro někoho to jsou hvězdy ale rád sleduju Matěje Juráska ze Slavie, Mojmíra Chytila z Olomouce a i když "rival" tak Ladislav Krejčí mladší ze Sparty.“

Karel Walter, TJ Skorotice:

„Matěj Kovář, Tomáš Holeš, Ondřek Lingr.“

Ondřej Matyáš, FK Dobroměřice:

„Marek Matějovský, Ladislav Krejčí mladší, Lukáš Sadílek.“

Patrik Váňa, Baník Osek:

„Marek Matějovský, Abdall Gning, Tomáš Holeš.“

Konec v Plzni obrečel. Teď hraje za Ledvice, po derby psal sudímu výhrůžky

Michal Račuk, TJ Proboštov:

„Tomáš Grigar, Tomáš Vondrášek, Ladislav Kodad.“

František Macháček, FK Duchcov:

„Tomáš Vondrášek, Marek Matějovský, Lukáš Sadílek.“

Filip Vait, Junior Děčín:

„Lukáš Provod, Jindřich Staněk, Ladislav Almási.“

Michal Štol, SK Dobkovice:

„Michal Ševčík, Ondřej Lingr, Jindřich Staněk.“

Josef Florián, FK Malšovice:

„Roman Květ, Ondřej Lingr, Ladislav Krejčí mladší.“

Amatérští fotbalisté v Libereckém kraji

Tomáš Polívka, Slovan Hrádek nad Nisou:

„Tuhle sezonu se mi v brněnském dresu líbí hráč Jakub Řezníček, na to co předvádí ve svém věku a je zatím s 11 góly nejlepší střelec ligy. Rád se dívám i na Adama Vlkanovu z Plzně, který hrál skvěle už v Hradci Králové, olomoucký Mojmír Chytil je zase mladý dravý zakončovatel. Když koukám na ligu, tak sleduji hlavně výkony Plzně a Sparty.“

Ondřej Holeček, Slovan Hrádek nad Nisou:

„Já tam nyní bohužel žádné hvězdy nevidím, takže pro mě jsou hvězdy hráči, kteří ještě ve věku přes čtyřicet let stále hrají 1. ligu a to Tomáš Hübschmann za FK Jablonec, Marek Matějovský za FK Mladá Boleslav a Jan Laštůvka za FC Baník Ostrava. A ještě bych zapomněl na jednoho čtřyicátníka a to je Josef Jindřišek z FK Bohemians, toho bych nerad opomenul, protože jsem s ním i za jeden tým hrál.“

Štajner přeje titul Slavii. Nadstavba mu nevoní, rozhodnutí u videa nechápe

Jiří Vosecký, SK Skalice u České Lípy:

„Matěj Kovář, Aleš Mandous, Christian Frýdek.“

David Halbich, Arsenal Česká Lípa:

„Ladislav Krejčí mladší, Lukáš Sadílek, Casper Hojer.“

Daniel Kýček (Jestřebí – Provodín):

„Tomáš Ladra, Ondřej Lingr, Adam Karabec.“

Petr Stromecký (FC Nový Bor):

„Jindřich Staněk, Ladislav Krejčí mladší, Mick Van Buren.“

Filip Foubík (Jiskra Mimoň):

„Jindřich Staněk, Petr Ševčík, Jakub Řezníček.“

Jakub Reitmajer (FK Stráž pod Ralskem):

„Stanislav Tecl, Jakub Řezníček, Jindřich Staněk.“

Jaroslav Kouba (Žibřidice):

„Theodor GebreSelassie, Jan Sýkora, Jan Kuchta.“