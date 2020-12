Když Slavia o víkendu rozsekala ve fotbalové lize Opavu 6:0, Abdallah Sima měl podíl na třech gólech. „Jeho předpoklady jsou neskutečné. Bude se raketově zlepšovat,“ ocenil teprve devatenáctiletého Senegalce Jindřich Trpišovský, kouč úřadujících mistrů.

Letním přestupovým šlágrem se měl stát Cheick Conde, záložník Zlína. O čerstvě dvacetiletého chlapce z Guineje se přetahovala Sparta se Slavií – tedy ti nejbohatší. Ve vzduchu létala suma minimálně 30 milionů.

Francouzská cesta

Conde nakonec zůstal ve Fastavu, ale je prakticky jisté, že brzy vyrazí za lepším.

Proč spojujeme příběhy dvou Afričanů? Není to jen o talentu, věku, ale také o cestě, jak se dostali do Česka. Jejich první krok byl přestup do Táborska. V případě Condeho třetiligového (přišel v létě 2019, v zimě už poskočil do ligy), u Simy již druholigového. U něj je zajímavé, že na jich Čech dorazil nyní v létě, za tým neodehrál ani jedno mistrovské utkání, ale v letní lize natolik zaujal Slavii, že ho ihned koupila. A po krátkém rozkoukávání v béčku už je pevným členem prvního mužstva.

„Když vloni spadlo Táborsko do třetí ligy, museli jsme si ujasnit cestu, jakou půjdeme,“ říká Miloslav Brožek, trenér současného dvanáctého celku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Vlašimská škola

Elitní mladíci z českých klubů měli vyšší ambice, zasloužilé hráče zase klub nezaplatil. Proto vsadil na levný import – a to především z Francie, kde je v místních akademiích obří konkurence hráčů původem z Afriky. „Jsou vhodnější pro český soubojový fotbal než například Balkánci. Jsou rychlí a silní,“ říká hráčský agent Petr Bartoníček. „V Táborsku to dělají opravdu dobře,“ uzná.

Přitom vlastně chválí konkurenci. Za příchody talentů stojí symbióza mezi koučem Brožkem a manažerem Danielem Crysostomem, jenž má v portfoliu Simu, Condeho, ale i další hráče, kteří prošli Táborskem a poté zamířili do ligy, například Martinse Toutoua (Teplice, Zlín) či Martina N'Gimbiho (Zlín, nyní hostování v Třinci).

„Musíte najít správné zdroje. Hodně jsem se naučil ve Vlašimi, kde jsem byl sedm let sportovním ředitelem. Myslím, že vím, jak hráče vybírat a sladit,“ vysvětluje Brožek.

Daří se mu to i v Táborsku. První rok návrat do druhé ligy, prodej Condeho, Simy. To jsou plusy. „Jsme transportní klub,“ netají trenér. V překladu to značí: Najít zajímavý typ, rozvinout ho a prodat.

Přičemž všechny složky jsou klíčové. Proto Brožek sám jezdí hráče sledovat. „Musím je vidět v jejich prostředí.“ Pak je třeba mladíka přesvědčit, aby hrál za mrzký peníz. „Ve Francii berou dvakrát až třikrát tolik,“ tvrdí kouč.

Plat? Dvacet tisíc

V Táborsku se platy pohybují kolem 20 tisíc korun měsíčně plus ubytování a strava. „Ale pozor, ti kluci nejsou zadarmo. Cena se pohybuje od 10 do 100 tisíc eur,“ prozradí Brožek. Když se blíží horní hranici, musí klub improvizovat, využít například hostování s opcí.

Hráč se poté zadaptuje a posouvá se výš, protože… „Kluci z francouzských akademií jsou jiní, proto se prosadí,“ tvrdí kouč. „Ale my nyní jdeme i českou cestou, zapracováváme odchovance.“