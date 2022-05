Na konci dubna evidovala fotbalová asociace 450 nových registrací hráčů z Ukrajiny. "Většinou se jedná o sportovce ve věku deset až osmnáct let," informoval Martin Gregor z tiskového oddělení.

Skutečné číslo mladíků, kteří se prohánějí po českých trávnících, je ale ve skutečnosti násobně vyšší.

Jak zjistil Deník, řada dětí jen trénuje a přihlášku rodiče nebo kluby nepodali. Důvod? Nejde o peníze (asociace odpouští poplatek, jenž by jinak činil tři tisíce korun). Spíš v regionech zmiňují komplikované papírování. Některé registrace pak čekají na zpracování.

"S administrací zahraničních přestupů pomáhají další dva pracovníci," vysvětlil Gregor. Agendu pomáhá řešit i generální sekretář Michal Valtr, jenž je ve spojení se svým ukrajinským protějškem. Nyní se prý jedná o přesunu mládežnického týmu z Charkova na české území.

Z jejích slov mrazí. Olena Tkačenkovová je mladá Ukrajinka, která utekla před válkou. Před ruskou agresí ji zachránilo fotbalové angažmá. Teď je s partou kamarádek - spoluhráček na Pardubicku.

"Děkuju za to, jak jste nás přijali. Jsem nadšená z toho, jak Česko v této těžké době podrželo Ukrajinu," řekla na úvod svého vyprávění pro Deník. Vzápětí však dodala, že přese všechno se chce vrátit domů: "Hned, jak to bude možné. Nechtěla bych žít jinde. Na Ukrajině mám rodinu, příbuzné, kamarády. Na naši zem jsme hrdí, milujeme ji," vzkázala.

Tkačenkovová sice působí v klubu ATEKS Kyjev, ale pochází z oblasti nedaleko Dněpropetrovsku, kde ruští okupanti rabují, ničí a zabíjejí. "Jsem ve spojení s mamkou a bratrem, kteří zůstali v našem domě. Už k nim vtrhli. Zatím prý jen na kontrolu. Mám strach," prohlásila potichu.

Ještě než utekla s týmem do Česka, stihla své blízké vidět. Pak přišlo bombardování, zátarasy. Mnozí sportovci narukovali. "Mám spoluhráčku, která pracuje jako vojenská psycholožka. Neodjela s námi, pomáhá doma," řekla. Při debatě o síle ukrajinské armády prozradila informaci, která šokuje (a leccos vystihuje). "Do obrany se zapojil i dětský batalion, který rozebírá ruské zbraně," zmínila.

Před tréninkem v Mikulovicích zopakovala, že je tady spokojená. "Ráda bych dál hrála fotbal a pokračovala v kariéře, ale v téhle době to moc nejde," uzavřela se smutkem v hlase Olena Tkačenkovová, kapitánka ATEKS Kyjev.

Premianti v Chebu a profík v Přerově

Osud uprchlíků před Putinovou agresí není většině českého národa lhostejný. Solidaritu projevuje kde kdo. Například okresní svaz v Tachově schválil na svém výkonném výboru případnou finanční podporu pro ukrajinské děti, které by se zapojily do klubů v regionu. "Především na oblečení a věci na trénink," uvedl sekretář Miloslav Kohút.

Jedním z premiantů v počtu nových registrací je Hvězda Cheb. Klub už do svých řad získal více než dvacet kluků z Ukrajiny. Zabydleli se tu rychle. Jedna perlička z krajského přeboru dorostu? S balonem to posily z východu umí. Viz zmínka o Brazilcích. Důkaz podal i patnáctiletý teenager Kyrylo Yastremskyi, který se pár dní po registraci dokonce zapsal mezi střelce.

Chytal ukrajinskou ligu, teď se učí česká slovíčka. Volodymyr Krynskyi je příkladem hráče, jenž na začátku války opustil Ukrajinu, aby se mohl dál živit fotbalem. Shoda náhod ho dovedla na Moravu - z druholigového Prostějova hostuje v divizním Přerově. "Jsem tu šťastný," řekl.

Ukrajinský jazyk teď často zní na nejrůznějších hřištích v Praze a okolí. Bezplatné tréninky nabízí řada klubů a na nezájem si nemohou stěžovat. Možná nejvíce prcků si chodí zahrát na Vyšehrad. Letáky přivedly tolik nováčků, že je pak místní posílali i konkurentům. "Byla to lavina," usmál se zdejší kouč Petr Studénka s narážkou na populární seriál a film.

Za zmínku stojí, že ukrajinská reprezentace do 18 let se připravovala na mistrovství světa v Česku. "Přivezli jsme je k nám v březnu autobusem," uvedl Jaroslav Vaněk, prezident klubu HC Brumov-Bylnice. K dispozici měli led, zázemí, fotbalové hřiště, bazén. Dokonce jim funkcionáři zajistili druhou vakcínu proti koronaviru. Peníze nikdo moc neřešil, v klubu obětují všechny zisky. Vaněk k tomu dodal: "Na mistrovství světa v kategorii U 18 se přece děti podívají jednou, možná dvakrát za život." Mimochodem - Rusové a Bělorusové jsou doma, na turnaje nesmí.

Z Ukrajiny uprchlo už více než tisíc mladých hokejistů. Záznamy Mezinárodní hokejové federace IIHF hovoří o tom, že Česko je po Lotyšsku jejich druhou nejčastější volbou. Několik klubů rozjelo vlastní iniciativu. Asi nejhlasitěji bylo slyšet o pomoci Komety, která přitom bojovala s finančními obtížemi. Brněnský celek přesto našel azyl pro šedesát lidí.

"Pomohli jsme s vyřízením dokumentů, hledáním zaměstnání a přihlášením dětí do školy. Děti dostaly novou hokejovou výstroj, mají každodenní tréninkové jednoty a koordinátora v ruském jazyce," informovala svaz Markéta Hofírková, marketingová manažerka klubu. Matky s dětmi byly ubytovány v penzionu Kometa na Pálavě.