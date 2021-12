Jeho životní příběh se od jiných v podání vietnamských vrstevníků nejspíš příliš lišit nebude. Hai Bui Thanh se do Česka dostal v devadesátých letech. Z rodné Hanoje odešli spolu s matkou za prací a vidinou lepšího živobytí. „Život ve Vietnamu byl v té době, v roce 1995, těžký a potřebovali jsme peníze. Má rodina byla velmi chudá, takže jsme se snažili pomáhat a co nejvíce vydělávat peníze,“ vrací se o téměř tři desítky let zpět dnes pětačtyřicetiletý Hai.