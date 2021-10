Výčet jeho působišť by vydal na malou encyklopedii. Ghanský útočník Musa Ansuma jen v tuzemsku působil v řadě klubů. Srdečním místem pětatřicetiletého fotbalisty, který se naučil velmi dobře česky, je Police nad Metují, klub krajského přeboru Královéhradecka. V Česku se poprvé objevil před čtrnácti lety v tehdejším Siadu Most, kam přišel z Kypru (Cetinkaya Nikósia), svého prvního evropského angažmá. U nás dále působil na Vyšehradě, v Benátkách nad Jizerou, Dobrovici, Přešticích či Roudnici nad Labem. V zahraničí si také zahrál v Turecku, Německu, Polsku či Ománu.

Věčně usměvavý Afričan prozradil, jak vnímá rasismus. „Někdy si sám ze sebe dělám srandu. A také od mých spoluhráčů to beru, když mi v legraci řeknou opičáku. Ale když je to vážně, tak mě to velmi mrzí,“ říká Ansuma, jenž se také vyjádřil k chování slávisty Ondřeje Kúdely.

Za svoji kariéru jste prošel řadou klubů. Nyní jste v Polici nad Metují. Máte v plánu vyrazit ještě někam jinam?

Každou sezonu mám hodně nabídek. Buď tady z České republiky, Rakouska, nebo Německa. Mám agenta, který mi nabídky posílá, letos jsem měl i z Ghany, mé rodné země. Občas se ozvou i kluby samy. Ale je pravda, že pořád mě drží hrát v Polici nad Metují. Máme sen postoupit do vyšší soutěže, ale zatím ztrácíme. Musíme makat.

Polický tým působí v krajském přeboru. Na jakou soutěž byste si vy osobně troufl?

Rád bych si vyšší soutěž zahrál. Uvidíme, jestli přijde nějaká nabídka. Já bych klidně zkusil ještě druhou ligu.

Řekl jste, že se ozval klub z vaší domoviny. V jaké zemi byste rád hrál?

Rád bych zůstal tady v České republice. Líbí se mi tady.

Máte zde také rodinu?

Měl jsem manželku, je Slovenka, ale jsme rozvedeni. Spolu máme šestiletou dceru. Ale zde bych se chtěl usadit.

A máte přítelkyni?

Momentálně nemám, ale sháním.

Česká děvčata se vám líbí, ne?

České holky jsou kočičky. (usmívá se) Zatím jsem sám, ale hledám princeznu.

Musa AnsumaZdroj: www.fotbalfoto.cz/Miroslav HolubPrý jste doma v Ghaně začínal hrát s Michaelem Essienem, pozdějším reprezentantem a hráčem Chelsea či Realu Madrid?

Ano. Hráli jsme spolu v akademii v Ghaně. Poté si nás vybral nějaký agent a poslal nás do celé Evropy. Já se přes Kypr dostal do Mostu, ale tehdy jsem neměl v plánu, že zůstanu tady v Čechách. Měl jsem hodně nabídek z Evropy, z arabských zemí, také jsem byl v Dubaji, Ománu, v Evropě pak v Polsku, dále jsem hrál na Kypru, v Německu, Itálii. Vždycky jen krátce, sezonu a tak.

Při fotbale jste také pracoval. Jaká zaměstnání jste vystřídal?

Dělal jsem toho víc, natíral ploty, rozvážel pizzu nebo kancelářské potřeby, pracoval v cukrovaru… Takové ty pohodičky. Sám jsem chtěl něco dělat, protože trénink trvá jen dvě hodiny a pak máš volno, tak jsem žádal o práci.

Asi jste při práci zažil i humorné věci…

Jednou jsem uklouzl a vylil na sebe barvu. Ale byla tmavá, tak jsem se obarvil na stejno, jak vypadám. (smích)

Prý trénujete děti?

Ano. V Praze mám individuální tréninky pro děti od šesti do patnácti let.

V Praze také máte svoji komunitu, převážně africkou a společně chodíte trénovat. Jak se připravujete?

Jsou tam hráči nejen z Afriky. Máme tam třeba Italy, Španěly… Hrajeme spolu. Scházíme se středy a soboty. Kdo má zájem, tak přijde. A může trénovat, co se mu líbí.

V poslední době se mluví o rasismu. Vyhrocená byla situace po utkání Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a Slavií, kde došlo na střet Ondřeje Kúdely a Glena Kamary. Jak se na to díváte?

Proti Kúdelovi jsem kdysi hrál. On byl v Mladé Boleslavi, já v Dobrovici, hráli jsme s nimi přátelák. Pak jsme se ještě potkali, když jsem hrál třetí ligu za Benátky nad Jizerou. Musím říct, že to je fajn kluk. Kdyby něco takového řekl bílému, tak to všichni pochopí, že byl naštvaný, protože Rangers hráli tvrdě a ošklivě. Ale tím, že v ten moment slovně trefil černocha, tak to byla chyba.

Řekl jste, že Kúdela je fajn kluk. Znáte se s ním blíž?

Já mám ve Slavii kamarády, například Traorého nebo Oscara. Známe se. Oni říkají, že Kúdela je v kabině fajn člověk. A mně taky přijde nepochopitelné, že zrovna on tohle udělal. To mě mrzelo, protože na hřišti se choval velmi slušně. Jinak já Slavii fandím.

Vy jste se u nás setkal s rasismem?

V České republice jsem se s rasismem na svoji osobu moc nesetkal. Jen párkrát. Jednou mě jeden chlap chtěl zatlačit zpátky do metra. Dal mi najevo, že nemá rád černochy. Ale ubránil jsem se a pak už mi dal pokoj. Já jsem slušný chlap, ale když je někdo na mě takový, tak se na to musím připravit a bránit se. V Turecku nebo v Německu na mě diváci házeli banány a pokřikovali. A to se mi vlastně stalo jednou i tady v Čechách. V zápase Vyšehradu proti Louňovicím na mě taky chlap křičí: Hele, ty černochu, dej si banán. A ještě křičel další věci, tak jsem vyběhl na tribunu a on přede mnou utekl.

Jak se vyrovnáváte s tím, když někdo má narážku na vaši barvu pleti?

Když se něco takového stane, tak mě to opravdu mrzí. Jinak mi srandičky nevadí, já se také snažím být zábavný a bavit lidi. Občas si sám ze sebe taky dělám srandu a říkám: Já jsem opičák. To je normální. A také od mých spoluhráčů to beru, když mi v legraci řeknou opičáku. (usmívá se) Ale když je to vážně, tak mě to velmi mrzí.

Vizitka: Musa Ansuma

Narozen: 23. září 1986.

Země: Ghana.

Povolání: fotbalista.

Klub: FC Spartak Police nad Metují (krajský přebor Královéhradecka).

Předchozí kluby v ČR: Most, Vyšehrad (II. liga), Benátky nad Jizerou (ČFL), Roudnice nad Labem (ČFL), Dobrovice (divize), Přeštice (divize). V zahraničí Ansuma působil na Kypru, v Německu, Polsku, Itálii či Ománu.

Nejčastěji jste působil v Polici nad Metují. Jak snášíte českou zimu?

Tady je zima jak svině… (směje se) Svého času jsem tam i pracoval u pana Hotálka a hodně jsem mrzl. Pomáhal jsem na stavbě, dělal barák. Vždycky jsem měl na sobě tři bundy.

A zkoušel jste lyžovat?

Na horách jsem byl, ale byla tam velká zima, tak jsem se vrátil domů. Lyžovat se bojím, stál jsem jen na běžkách, třeba na soustředění s Vyšehradem. Chvíli jsem to zkoušel a pak se vrátil zpátky na barák.

Uvedl jste, že se chcete usadit v Čechách a jak dlouho chcete ještě hrát fotbal?

V Česku bych rád zůstal. Přijde mi, že je tady lépe než všude jinde. Je tady fajn, jsou tady fajn lidi. A fotbal chci hrát tak dlouho, jak to půjde. Klidně až do padesáti, jako třeba George Weah, nebo Roger Milla. Cítím se mladý, jsem na tom dobře fyzicky i kondičně, tak věřím, že to dám i v padesáti. (úsměv)

Parťák z Police Jean David Nessoumou: Někdejší spoluhráč slavného Anelky



V Polici nad Metují, týmu krajského přeboru Královéhradecka, působí spolu s ghanským útočníkem Musou Ansumou také původem francouzský fotbalista Jean David Désiré Nessoumou. Muž, jenž prošel mládežnickou akademií slavného klubu Paris St. Germain.

„Působil jsem tam v mládežnické akademii až po B-tým. Za áčko jsem si ale nikdy nezahrál, i když to byl můj sen,“ říká Nessoumou, který se v PSG setkal i s později slavnými jmény.

„Hrál jsem s Nicolasem Anelkou, pamatuji také Adriena Rabiota, ale ten byl za mého působení ještě hodně mladý,“ říká šestatřicetiletý fotbalista, jenž gigantovi PSG stále fandí. Samozřejmě registroval příchod Lionela Messiho, který doplnil už tak hvězdný tým v čele s Francouzem Kilianem Mbappém a Brazilcem Neymarem.

„Mbappé trochu na Messiho žárlí, ale Messiho všichni vítali s obrovským nadšením. Chtějí vyhrát Ligu mistrů,“ říká Nessoumou na adresu malého, ale fotbalově geniálního Argentince.

Sám Jean David Nessoumou Francii opustil a rozběhl se do Evropy, působil v belgickém Mechelenu, ve Španělsku či v Polsku.

„Mým snem bylo kromě PSG hrát za Manchester United, ale to se mi také nesplnilo. Nejlepší roky jsem zažil v Realu Murcia ve španělské druhé lize. Tam se mi líbilo nejvíc,“ prozradil Nessoumou, jenž nyní pracuje pro jednu IT firmu.

Tuzemský fotbal považuje za tvrdší. „Fotbal v českých nižších soutěžích je někdy tvrdý, místy až agresivní. Třeba ve Španělsku se hraje víc techničtěji, tady je hra hodně důrazná,“ řekl.