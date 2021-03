Kvůli koronavirové pandemii mají nižší fotbaly stopku, a tak hrál od loňského října jediný soutěžní zápas, ve 3. kole MOL Cupu jeho tým vzdoroval v Olomouci, kde nakonec prohrál 1:3.

„Bojovali jsme, nemáme se za co stydět,“ vrací se k pohárovému utkání, které bylo na dlouhou dobu poslední.

Teď už může zase jen běhat po okolí, což žádný fotbalista nemá v lásce.

„Toužebně vyhlížíme den, kdy budeme moci trénovat pohromadě. Nicméně jak můžeme vidět, situace není dobrá a společná příprava je spíš v rovině velkých přání,“ uvědomuje si Dvořák.

A tak má aspoň víc času na svoji další velkou vášeň. A to je na fotbalistu hodně nezvyklý koníček – vaření a hlavně pak pečení dortů.

„Mamka vždycky výborně vařila a pekla a na tátovy zapečené těstoviny s tuňákem nebo fešandu (buchta s tvarohem – pozn. autora) vzpomínám rád,“ popisuje fotbalista, který příští týden oslaví 29. narozeniny, jak vznikla neobvyklá záliba.

Jeden z kousků Františka Dvořáka.Zdroj: Facebook Jiskry Domažlice a Instagram Fr. Dvořáka

Jeho specialitou je pečení dortů, fotbalovou terminologií řečeno, má na kontě už přes 200 kousků.

„To jsem si zamiloval asi před pěti lety a od té doby mě to pořád naplňuje. Když jsem ještě hrával za mateřský Tachov, tak jsem pár výtvorů donesl do kabiny a kluci si vždy pochutnali a těšili se, až zase přinesu nějakou krabici do kabiny,“ usmívá se Dvořák.

Jedním ze svých dortů obdaroval i svého kamaráda, slovenského reprezentanta Patrika Hrošovského.

Hrdý na svatební dorty

„Pořád to beru čistě jako koníček. Pro mě osobně je to zejména odreagování. A doufám, že mě to nikdy neomrzí,“ říká fotbalový útočník.

A jestli je na některý ze svých kousků zvlášť pyšný?

„Mám jich hned několik, které řadím vysoko. Obecně jsem hrdý na všechny svatební dorty a také je skvělé, když rozjasním oči některému dítěti svým dortem. To je fajn pocit,“ tvrdí Dvořák.

Poslední tři sezony je hráčem Domažlic, takže zásobuje především kabinu Jiskry. „I teď občas někdo přijde, že potřebuje dort pro přítelkyni nebo manželku. Říkám jim s oblibou, že kdyby nezlobili, nemuseli by nic objednávat u mě,“ konstatuje fotbalista, jehož starší bratr Jakub má odehraných i pár minut v nejvyšší soutěži za plzeňskou Viktorii.

František Dvořák už se nemůže dočkat, až se fotbalové soutěže zase rozběhnou. S domažlickou Jiskrou měli soutěž dobře rozjetou. V přerušení ČFL jsou na druhém místě a jako jediní porazili vedoucí béčko Sparty.

Jeden z kousků Františka Dvořáka.Zdroj: Facebook Jiskry Domažlice a Instagram Fr. Dvořáka

„V Domažlicích jsem spokojený. Parta je tady skvělá a realizační tým nás nutí dostat ze sebe maximum,“ pochvaluje si František Dvořák.

„Vždycky se najdou chvíle, kdy se nedaří, ale to je ve sportu běžné. V současnosti podle mě máme velmi silný tým, který je schopen hrát v popředí třetí ligy,“ doplňuje k angažmá v domažlické Jiskře, kterou trénuje Pavel Vaigl.

„Je to přísný kouč. Tréninkové dávky bývají náročné. Stačí zmínit, že každý mladý hráč, který přijde i z Viktorie Plzeň, je překvapen, jak se v Domažlicích trénuje,“ pokračuje Dvořák a přidal důkaz o náročnosti trenéra.

„Teď v době individuální přípravy mu pravidelně posíláme záznamy přes aplikaci v telefonu, aby měl kontrolu,“ uzavírá domažlický fotbalista, jehož koníčkem je pečení dortů.

Michal Folejtar