Sulejovice, okres Litoměřice

Sulejovice, vesnice na dohled dálnice, se pyšní jednou fotbalovou raritou. Hráči si tady při zápasech III. třídy litoměřického okresu musí dávat pozor na vlak! Rohový praporek je od železničních kolejí vzdálený pouhý metr. A mašiny s vagóny opravdu v těsné blízkosti hřiště jezdí. „Zajímavost to určitě je,“ přiznává s úsměvem předseda Sulejovic Miroslav Seifert.

„Týmy, co k nám jezdí pravidelně, si na to už zvykly, ale jakmile k nám dorazí někdo nový, prohlíží si to, fotí a zkoumá,“ dodává šéf klubu. Jak se tedy v Sulejovicích zahrává roh? Solidaritu a automatický přesun na druhou stranu od hlavního arbitra nečekejte. Když nemáte v týmu levonohého hráče a standardky se ujme pravák, musí se při rozběhu s kolejištěm zkrátka poprat. A přestože klub nedávno alespoň o malý kousek plac posunul, rohy jsou v Sulejovicích opravdovou výzvou. Pozor na vlak!

Každý rok přijde potopa

Ústí, okres Přerov

S kapkou kruté ironie by se v Ústí uživil spíš mančaft vodních pólistů než fotbalový klub. V malebné vesničce u Hranic (na Moravě) jsou hráči a bafuňáři přeborníky ve vyklízení šaten, uklízení bahna či proplachování trávníku. Důvod: Bečva. Tahle řeka trápí fotbalové hřiště účastníka krajského přeboru snad každý rok. Jen letos přišla potopa už třikrát! Naposledy museli v Ústí dobře známou situaci řešit v půlce října, jen chvíli po kyanidovém neštěstí s dosud neznámým viníkem.

„Chybělo pět centimetrů do zatopení vyvýšených šaten, tolik ta voda vystoupala. Hřiště dostalo zabrat ze všech povodní za poslední dobu nejvíc,“ konstatoval dlouholetý ústecký trenér Radim Žingor. Rehabilitační linka a další vymoženosti nakonec byly před vodou uchráněny i díky nedávné úpravě koryta Bečvy, která dává Sokolu naději na „sušší zítřky“.

Traktor má vždy přednost

Kouty, okres Třebíč

Dříve krajský přebor, teď 1.A třída. V Koutech na Třebíčsku je útulný areál, ale v letních měsících zdaleka nežije jen fotbalem. Každou chvíli tudy do přilehlého zemědělského družstva projede traktor (kombajn atd.). A v tom je zakopaný pes. Zaparkovat u hřiště je pro návštěvníky dost složité (zvlášť když jako letos dorazí na zápas 200 diváků). Zdálo by se, že nejlepší místa se najdou za spodní brankou.

To je ovšem omyl. „Tady se snaží parkovat přespolní. Smějeme se, když se diví, proč by nemohli auto postavit, když je tam ochranná síť,“ připomínají koutští fanoušci. Všechny odvážlivce ihned posílají pryč, právě za brankou je nájezd na váhu. Řidiči těžkých strojů potřebují prostor, aby mohli před vjezdem na základnu zvážit množství plodin, se kterými se vracejí z polí. I v neděli v podvečer. To víte, obdělat 1600 hektarů půdy je přece jen docela slušná prácička.

Nevidíme. Co s těmi stromy?

Němčovice, okres Rokycany

Chvíli se fotbal v Němčovicích nehrál, ale pak nadšenci klub znovu vzkřísili. Jen pohled k autové čáře místní děsil. Důvod? Stromy. A proto jakmile se ve vesnici na Rokycansku rozhodli, že půjdou do konfrontace se soupeři, vzbudilo to na "okrese" rozruch. Zasedla i sportovně technická komise, jež se vydala situaci prozkoumat. „Na jedné straně hned za pomezní čarou je vysazeno dnes už osmnáct vzrostlých stromů. A zábradlí je až za nimi,“ popsal předseda komise Josef Kotnauer.

Co s tím? Starosta obce a vášnivý ochránce přírody Karel Ferschmann nechtěl o okamžitém přesazení ani slyšet: "Kdyžtak až v době vegetačního klidu.“ K dohodě nakonec došlo - na podzim hrál tým jen u soupeřů (nezískal ani bod), v zimě stromy zmizí a jaro si už Němčovičtí užije doma. "Naším cílem bude vítězství," slíbil Jan Lukač, "duše mužstva". Na dálku ještě starostovi poděkoval. "Na každý zápas vypravil autobus, fanoušci měli bubny. Neskutečné."

Křivá hřiště

Býval to evergreen v desítkách vesnic. Křivé hřiště, kdy si týmy vystřídaly role: jeden poločas z kopce, druhý poločas do kopce. Příkladů byste našli habaděj: dokonce i herec David Novotný nastupoval během své fotbalové kariéry za jihočeský Římov na "šikmé ploše". Řada klubů už tenhle problém v posledních letech vyřešila menší či větší rekonstrukcí, ale hřiště s převýšením pořád existují: mají je třeba Pyšely na Benešovsku či Hostovice u Ústí nad Labem.

Hřiště z televize

Houslice / Lochovice, okres Beroun

Není snad fotbalového fanouška, který by neznal seriál Okresní přebor. Ale asi jen málokdo ví, že filmaři si pro příběhy z Houslic vybrali reálné hřiště. Dodnes stojí v Lochovicích bouda, která Luňákovi a spol. sloužila jako klubovna. Soupeři uznale kývají hlavou, že tu místní "drží" i nápis Slavoj Houslice. Že by duch Pepíka Hnátka?

Kuriózní hřiště v cizině

Železnice na Slovensku

O unikátu ve Slovenském rudohoří už referovali všemožně po světě. Pětitisícová vesnice Čierny balog má totiž stadion, který protíná železnice. A vlaky tudy pod tribunou opravdu jezdí, a to i když se zrovna hraje! Slovenský týdeník My nedávno uvedl, že atrakce je zapsána jako národní kulturní památka.

Kopec v Polsku

Hned za hranicemi, na polské straně Orlických hor, sem tam vznikne dočasné, ale hodně bizarní hřiště. Nadšenci vymysleli, že v Zielenieci se fotbalisté budou setkávat na lyžařské sjezdovce vedle vleku! Samozřejmě, soutěžní utkání tady neuvidíte, ale pravidelně se tu koná turnaj, na který jezdí fotbalisté Rychnova.

Ponton v Singapuru

Na tribuny stadionu v Singapuru se vejde až třicet tisíc diváků. Nic zvláštního, řekli byste. Jenže kuriózní je směr, jakým se tady fanoušci dívají. Jejich pohled směřuje na vodu! Ano, The Float at Marina Bay vytvořili hodně odvážní architekti. Hřiště totiž plave, jde o ponton z ocelové konstrukce.