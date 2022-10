„Nejlepší gól? To nedokážu říct, pro mě je hezká každá vstřelená branka,“ říká mladý střelec, který dal zatím devět branek a je na čele střelecké tabulky. „Jasně, sleduji to. Ale v kabinách jsme se zatím o tom nebavili. Týmové ambice? Chtěli bychom celou soutěž vyhrát,“ přiznal.

Tomáš začal s fotbalem v pěti letech, právě ve Verneřicích. „První tréninky byly boj. Moc mi to s míčem nešlo. Na fotbale mě baví prostě hra s míčem. Je to pro mě relax,“ má jasno fotbalista, který se podělil o svou nejlepší trefu ve své krátké kariéře. „Byl to gól, který v poslední chvíli rozhodl o vítězství našeho týmu,“ zavzpomínal.

Tomáš je ve Verneřicích spokojený, ovšem sám neví, co bude v další sezoně. „Líbí se mi tady. Nějaké věci by se mohly zlepši a změnit, ale mám to tady rád. Bohužel nevím, co bude dál. Tady už hrát další sezonu nemůžu, hlavně půjdu příští rok na školu. Vůbec nevím, co mě čeká,“ pokrčil rameny fanoušek pražské Sparty.

Na závěr našeho rozhovoru jsme se Tomáše zeptali na rodiče a také na studijní úspěchy. „Rodiče při mně strojí a snaží se mě v rámci možností podporovat. A škola? Upřímně, koho škola baví. Jsem spíše dvojkař a trojkař,“ přiznal.

Mladý střelec samozřejmě moc dobře ví, že fotbal ve Verneřicích je spojen s legendárním fotbalistou Vladimírem Šmicrem. „Jasně, že to vím. Pořádá u nás většinou jednou do roka fotbalový turnaj Šmicrák,“ dodal Tomáš Trejbal.