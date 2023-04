Huntířov jste v podzimní dohrávce smetli 10:1. Jaký to byl zápas?

Výhra byla zasloužená, úplně jsme soupeře přehrávali, bohužel terén byl opravdu špatný. Hráli jsme vlastně v neděli odpoledne a mezitím se na hřišti odehráli zápasy našeho A týmu a dorostu. Hřiště bylo úplně zničené, nebýt špatného terénu, ve kterém se hrálo fakt příšerně, tak si myslím, že bychom vyhráli ještě větším rozdílem. Tak jsme to všichni cítili.

Dal jste čtyři branky. Můžete popsat, jak všechny padly?

První gól jsem vstřelil po pasu z pravé strany pod břevno soupeřovi branky. U druhého jsem po krásném pasu utekl obráncům, následně si obhodil i brankaře, ale ten mě sundal nedovoleným zákrokem a já proměnil nařízenou penaltu k pravé tyči. Třetí gól jsem dal po pressingu v soupeřově obraně, kdy jsem s vybojovaným míčem obešel dva obránce a následně uspěl i sám proti brankaři. Čtvrtý gól jsem vstřelil úplně běžným způsobem za pomoci mých spoluhráčů a skvělými nahrávkami od Honzy Kubeše, díky kterému se dá říct, že jsem střílel skoro do prázdné brány.

Máte klubovou kasu? Platil jste do ní něco za váš střelecký počin?

Ano máme, nějaké drobné co jsem u sebe měl jsem hodil do kasy, ale po tomto rozhovoru to bude asi podstatně dražší (smích).

V okresní soutěži jste zatím na třetím místě. Jaké máte ambice?

Myslím si, že máme opravdu silný tým a chceme bojovat a udržet se minimálně na tom třetím místě. Ale věřím tomu, že příští sezonu bude první místo naše (úsměv).

Jak jste vůbec začal s fotbalem?

Bylo to už ve čtyřech letech, kdy mě můj táta dal do Malšovic na fotbal. Jsem mu vděčný, že mi vybral zrovna tento sport.

Hrál jste ale také v děčínském Junioru. Proč jste se vrátil zpět do Malšovic?

Po určité době jsem se chtěl někam posunout a po absolvování několika okresních a krajských výběrů jsem přestoupil do děčínské juniorky a strávil tam skvělé sezóny v divizních juniorských soutěžích. Po konci mé dorostenecké kariéry jsem chtěl mít více volného času na sebe, na ostatní, kteří jsou důležitou součástí mého života. A hlavně jsem se chtěl zaměřit na školu. Proto jsem odmítl možnost zkusit hrát za A tým Junioru a vrátil se do Malšovic.

Hrajete jenom za B tým nebo nastupujete i za Áčko?

Jsem střídající hráč A-týmu a občas dostanu tu možnost si jít zahrát za rezervu. Moc zápasů jsem neodehrál a rád bych dostával více příležitostí alespoň v B týmu. Myslím si, že bych tam byl prozatím daleko platnějším hráčem.

Jak se vám v Malšovicích vůbec líbí?

I přes nabídky z jiných týmů jsem v Malšovicích velmi spokojený. Protože jsem ještě student, je mi zde umožňováno studovat a připravovat se na různé testy, na úkor tréninku. Za což jsem panu Florianovi, trenérovi A týmu vděčný, jelikož je pro mě vzdělání důležité.

Máte nějaké větší fotbalové sny a cíle?

V současnosti žádné velké fotbalové cíle nemám. Pokud dostanu příležitost, rád si zahrajo fotbal u nás v Malšovicích. Mé současné ambice jsou odmaturovat a pokračovat ve vysokoškolském vzdělání.

Vzpomenete na váš nejlepší fotbalový okamžik?

Vlastně každý zápas je pro mě fotbalovým zážitkem, ať větším nebo menším. Všechny divizní zápasy za Junior Děčín, i když většinou proti silným týmům s ligovými zkušenostmi, které pro nás nedopadli nejlépe, byly velkou zkušeností. Utkvěl mi v hlavě zápas za děčínský dorost proti pražskému Motorletu. To se mi hrálo nejlépe. V tu chvíli jsem ani nevěděl, kde se to ve mně bere. Sice jsme prohráli 1:7, ale i tak si myslím, že to byl můj životní výkon.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

V mém srdci je odjakživa pouze jeden tým a to Real Madrid. Když už bych si měl vybrat mezi Slavií a Spartou, tak bych se přikláněl spíše k té Slavii.

Prozradíte čtenářům co vás kromě fotbalu ještě baví?

Studuji střední školu, rád se stýkám s přáteli nebo trávím čas s moji krásnou přítelkyni či hraním her na Playstationu.