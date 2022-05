Vláďo, naposledy jste dal Jiříkovu čtyři góly. Který byl nejlepší?

Nevím, jestli nejlepší, ale určitě nejdůležitější byl první gól, který jsem vstřelil hned několik sekund po zahájení zápasu. Když dáme takhle rychlý gól, hrajeme pak s větším klidem.

Držíte stále první místo s osmibodovým náskokem na druhého. Postup je hodně blízko, viďte?

Věřím, že sezónu dotáhneme do vítězného konce. Vlastně jinou možnost si v klubu ani nikdo nepřipouští. Máme skvělý tým, tak kdy jindy, než teď.

Jaká je podle vás úroveň okresního přeboru na Děčínsku?

Myslím si, že úroveň hodně ovlivnil covid, kdy se dlouho nehrálo a hodně hráčů skončilo. Některé kluby v soutěži mají vůbec problém postavit jedenáct hráčů k zápasu.

Vladislav Hynek ještě v barvách žateckého Slavoje.Zdroj: archiv V. HynkaAktuálně máte na svém kontě 20 branek. Sledujete pořadí střelců?

Osobní statistiky moc nesleduji, jsem hlavně rád, že se daří týmu. Ano, mám dvacet branek, ale mohlo jich být určitě víc. Poslední rok mě trápilo jedno zranění za druhým, tak jsem toho moc neodehrál.

Pojďme k vám. Kde jste začínal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v Blšanech, kde můj táta trénoval žáky a brácha hrál, já s nimi od tří let jezdil na každý trénink. Ve čtyřech letech jsem začal chodit na svoje tréninky a nakonec jsem v Blšanech strávil 11 let. Bylo to moje nejkrásnější fotbalové období.

Dlouho jste pak hrál v Žatci za tamní Slavoj. Co vás zaválo do Malšovic?

V Žatci jsem strávil velkou část své fotbalové kariéry. Žatec je moje rodné město a stále sleduji jejich zápasy. V Děčíně jsem si našel přítelkyni a přestěhoval jsem se za ní. Za vším vždy hledejte ženskou. Nejprve jsem přemýšlel, že s fotbalem skončím úplně, protože dojíždění do Žatce z Děčína byl nesmysl. Pak jsem zjistil, že bez fotbalu zkrátka nemůžu být. Po přistěhování do Děčína jsem měl spoustu nabídek. Dokonce i z týmů, proti kterým jsem nastupoval ještě v dresu Žatce v krajském přeboru. Nakonec mě přemluvil kolega z práce, který hraje v Malšovicích jestli bych nechtěl přijít na trénink. Důležitou roli hrálo také to, že přítelkyně má v Malšovicích rodiče, a to mi pomohlo v rozhodování. Jsem rád, že jsem si vybral právě Malšovice, máme tady super partu.

Nově vás trénuje zkušený Josef Florián. Změnilo se pro vás něco?

Pro mě to nějaká velká změna není, hraji stále stejný post a na hřišti jsem hlavně od toho, abych dával góly. Doufám, že se mi to bude dařit a pomohu tak co nejvíce týmu.

S fotbalem jste zažil jistě hodně kuriózních příhod. Podělíte se o nějakou?

Ano. Ale je jich tolik, že ani nevím, kterou bych začal a jestli jsou vůbec publikovatelné. Takže si je raději nechám pro sebe.

Jaký je vůbec rozdíl mezi krajským a okresním přeborem?

Rozdíl tam je velký a to hlavně v rychlosti hry. V okresním přeboru máte mnohem více času na míči, můžete se tak déle rozhodovat, co s ním uděláte.

Prozradíte, jaké máte další fotbalové plány?

Teď se hlavně soustředím na to, abych co nejvíce pomohl týmu a postoupili jsme. V Malšovicích máme kvalitní tým a určitě bychom si zasloužili hrát vyšší soutěž. Uvidíme, co bude dál.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Už od mala jsem po tátovi velký fanoušek Sparty! Rád se na fotbale hecuju s těma sešívkama.

Prozradíte na závěr čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Krom fotbalu, chodím často do posilovny. Baví mě asi všechny sporty. Rád trávím čas s mou přítelkyní a přáteli. Pracuji jako státní zaměstnanec.