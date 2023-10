Potvrdilo se to i v posledním kole, kdy nováček nejvyšší okresní soutěže na Děčínsku vyhrál v Mikulášovicích 9:8. Tohle nevidíte ani na hokeji. „Takhle vlastně vypadaly všechny naše zápasy. Na začátku přitlačíme, dáme nějaké góly a pak přestaneme hrát. V Mikulášovicích to byl extrém. Kdy jsme přestali hrát my, tak začali zase domácí. A pak to bylo naopak. Nevedlo se brankářům, náš měl prsty tak ve třech gólech, vyrobil také penaltu. Mikulášovice brankáře dokonce o poločase vystřídaly,“ popsal netradiční zápas Vít Fous, kapitán Dolních Habartic.

Zdroj: SK Šluknov

Jeho tým dal v osmi zápasech 38 branek a má po Jiříkovu druhý nejlepší útok v soutěži. Na druhou dostal 33 gólů. „My chceme hrát ofenzivně. Minulou sezonu, když jsme hráli ještě trojku, tak jsme třeba Chřibské dali třináct branek. V průměru jsme měli tak šest, sedm branek na jedno utkání. V přeboru jsou samozřejmě lepší týmy. Sice se nám daří v útoku, ale také hodně branek dostáváme,“ pokrčil rameny.

Tým, který ctí zelenou barvu dresů, má aktuálně problémy s postem brankáře. „Filip Dubský, naše jednička, se zranil a je čerstvě po operaci. Měl by se na jaře vrátit. Koupili jsme mladého, devatenáctiletého kluka, který chytal jenom v dorostu. Moc mu to tady nesedí. Máme pak ještě záložního brankáře, ale ten tři roky nechytal,“ pokrčil Fous rameny.

Dolní Habartice posbíraly 14 bodů a jsou ve středu tabulky na sedmém místě. „Před sezonou jsme chtěli hrát střed, po podzimu chceme mít tak 18, 20 bodů. Hlavním cílem je záchrana, když budeme ve středu tabulky, bude to ideální,“ usmál se.

„Okresní přebor je logicky těžší. Mezi týmy jsou rozdíly. Velmi silné jsou celky z výběžku, kterých je tady víc. Nás, co jsme kolem Děčína, moc není. Více cestujeme. Zjistili jsme, že s většinou soupeřů se dá hrát. Akorát poslední čtyři podzimní kola nás čekají aktuálně čtyři nejlepší v soutěži. To nám nastaví zrcadlo,“ zdůraznil Fous.

Dolní Habartice nemají vlastní mládež, přesto podle kapitána není jejich budoucnost ohrožena. „Držíme to kostru, která je tady posledních pět let. V okresních soutěžích můžete hrát klidně do čtyřiceti let. Máme tady kluky kolem třiceti, pak i o něco starší. Snažíme se stahovat mladé kluky, třeba v benešovském dorostu máme jednoho klučinu. Do hry máme 22 hráčů, na zápasy nás chodí třeba i šestnáct. Aktuálně se tedy o budoucnost nebojím,“ dodal Vít Fous.