„Hrajeme to, na co máme. Máme tady hodně mladých kluků, kterým chybí zkušenosti,“ přiznal Zdeněk Brázdil, kapitán SK Verneřice. „Jsou to kluci, co u nás hráli naposledy ve starších žácích. Jelikož nemáme dorost, tak se teď vracejí. Jsou ale opravdu mladí, okolo 15, 16 let. Takže jim dáváme šanci, abychom měli v budoucnu s kým hrát,“ přiznal.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Tým z Děčínska sice na jaře vyhrál jenom dvakrát, jednu výhru ale uhrál na „specifické“ půdě v Dolních Habarticích. Nováčka, který drží šesté místo, porazil 2:0. „Tam se dá hrát opravdu jenom kopaná. To hřiště je příšerné a Habartice na tom umí hrát. Je pravda, že u nás to před pár lety nebylo o nic lepší. Domácí nedali hodně šancí, my jsme naopak byli produktivní a nějak to nakonec umlátili,“ usmál se.

Ambice Verneřic jsou jasné. Zapracovat mladé hráče a udržet okresní přebor. „Sehnat hráče je celkově těžké. Máme smůlu v tom, jakou máme polohu. Jsme daleko od Děčína i od Ústí. Teď jsme sehnali jednoho kluka z Velkého Března a jednoho z Markvartic. Ale oba jsou to kluci přes 30 let,“ pokrčil rameny.

Brázdil moc dobře ví, že ve verneřickém kádru je velká věková mezera. „Prostě nám chybí střední generace. Máme tady právě ty mladé kluky, ale pak už zase hráče okolo 38 let. Vysloveně tady nejsou hráči okolo 23, 28 nebo 30 let. To je největší problém,“ přiznal.

Verneřice drží mládež a v plánu je další kategorie. „Máme starší přípravku, ale blbě se nám tam sešly ročníky. Od léta bychom chtěli vymyslet starší žáky. Je to složité, ale nechceme o kluky přijít,“ má jasno.

Dobrou zprávou je, že aktuálně jedenáctý tým okresního přeboru, má trenéra. „Trénuje to pan Dvořáček, který bydlí kousek od Verneřic. Je super, že někoho máme, to byl v minulosti taky problém,“ dodal.