„S klidným srdcem můžu říct, že postoupit nechceme. Byl jsem členem týmu, který kdysi postoupil do I.A třídy. Tehdy se to rozhádalo a málem rozpadlo,“ přiznal fanoušek pražské Slavie.

Honzo, do sezony jste vlétli drtivým vítězstvím 7:0 proti Verneřicím. Jak jste celý zápas viděl?

Určitě jsme nečekali takový vstup do nové sezóny. Počasí bylo hodně náročné, bylo velké teplo. Oba týmy měly pouze jednoho hráče na střídačce, takže síly byly vyrovnané. Herně jsme na tom byli určitě lépe. Výhra mohla být vyšší, nebýt skvěle chytajícího brankáře Verneřic. Takže jsme rádi za tři body, skóre je třešnička na dortu.

Jaké cíle má Velký Šenov v této sezoně?

Několik sezón si dáváme postupné cíle. Naším prvním krokem je nasbírat 30 bodů, abychom byli zachránění (smích). Po dosažení první mety a podle počtu zbývajících kol si dáme další cíl, to už třeba konkrétní umístění. Řekl bych, že se nám to v minulých sezónách osvědčilo. Takhle se snažíme na sebe nevyvíjet tlak. Hraje se nám lépe a více v klidu. Osobně bych byl spokojený, kdyby se nám podařilo hrát okolo pátého místa. Po prvním kole je ještě brzy přemýšlet o konečném umístění.

Postup do I.B třídy vás neláká?

S klidným srdcem můžu říct, že postoupit nechceme. Pár kluků by možná to pokušení mělo, ale sám jsem byl před lety v týmu, který postoupil do A. třídy. Jak se rychle postoupilo, tak se zase spadlo. Navíc se k tomu tým rozhádal a vlastně tak trochu rozpadl. Několik let trvalo , než se tým zase stabilizoval. V dnešní době se obávám, že by se to už asi ani nedalo dohromady.

Vy jste odchovancem Velkého Šenova, je to tak? Jiné nabídky na přestup nebyly?

Je to tak. Zažil jsem v Šenově skvělou éru dorosteneckého fotbalu. Nabídek bylo víc než dost a stále mi občas nějaká přijde, ale stále jim odolávám (smích). Zkrátka Šenov je má srdcovka.

Jak dlouho nosíte kapitánkou pásku?

Spočítané to nemám. Ale někdy od starších žáků do dorostu jsem nosil pásku. A co se týče mužského družstva, tak to je asi někdy od roku 2022. Pásku mi tenkrát předal můj fotbalový brácha a táta Fanda Skyva. Ani už nevím proč.. Nejspíš to bylo kvůli televiznímu utkání proti Dolní Poustevně a s tím spojené rozhovory na kameru (smích).

Je vám 26 let. Máte nějaké konkrétní fotbalové ambice?

Fotbalové ambice už asi nemám. Hlavně se nezranit a nadále se fotbalem bavit. Pokud možno v Šenově. Za několik let, až pověsím kopačky na hřebík a bude čas, tak se třeba věnovat mládeži.

Takže zahrát si za jiný tým vás prostě neláká?

Určitě neláká. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, nechci aby mě pak někdo potažmo chytal za slovo, ale jsem rád, že jsem v Šenově. Máme skvělý kolektiv a v kabině je dobrá aura. Scházíme se i mimo hřiště a tak to má být. Vím, že někde jinde tohle už ani nefunguje.

V jaké kondici je podle vás fotbalový klub ve Velkém Šenově?

Abych byl upřímný, tak velkým problémem je absence mládežnických mančaftů. Potýkáme se s nedostatkem hráčů v mužském týmu a výhledově nemáme kam sáhnout. Pár starších hráčů už uvažovalo o skončení své fotbalové kariéry. Pokud by tomu tak bylo, tak to můžeme rozpustit. Abych nebyl jen kritický, tak na druhou stranu máme nádherný areál s dvěma hřišti, kdy na hlavní hrací ploše máme pažit, který by nám mohl závidět kdejaký divizní klub. Navíc kabiny s kantýnou, které nejsou více než 15 let staré. Suma sumárum zázemí máme perfektní, jen to obsazení mladých hráčů nám chybí.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Tak samozřejmě Slavii. Už od malička jsem slávista po vzoru svého táty, takže to snad ani jinak nešlo (smích). Samozřejmě když hraje Sparta poháry, tak fandím Spartě. Mám radost, když má český fotbal úspěch.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Živím se jako profesionální hasič na stanici ve Šluknově. S tím se pojí absence na některých zápasech, jelikož držíme 24hodinové služby a to i o víkendech. Dále se věnuji starým motorkám a rádi si s přítelkyní vyjedeme na kolech.