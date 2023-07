„Změny v kádru nebudou. Oslovili jsme některé hráče. Ti však chtěli zůstat ve svých klubech či hrát krajské soutěže. Nastoupíme tedy s kluky, kteří si postup vykopali a uvidíme na co to bude stačit,“ uvedl Vladimír Boháč, asistent trenéra Dolních Habartic.

Máte za sebou parádní sezonu. Hodnocení bude hodně pozitivní, viďte?

Poslední sezóna se do kroniky našeho klubu zapíše zlatým písmem, jelikož jsme poprvé v historii klubu zvítězili v soutěži OFS. Již před jejím začátkem byli kluci pasováni do role jednoho z velkých favoritů na postup. Touha přepsat historii klubu byla obrovská. Bylo jen na klucích, jak tuto roli zvládnou. S trenérem Mílou Finkesem před nimi smekáme. Kluci táhli za jeden provaz a dokázali vyhrávat zápasy i v situacích, kdy se herně nedařilo a výkon nebyl úplně ideální. Po podzimu jsme si hýčkali čtyřbodový náskok. Přišla kvalitní zimní příprava spousta těžkých zápasů, které nás posílily do jarní části sezóny. Naše úsilí umocňoval i fakt, že naši největší soupeři v boji o první místo začali ztrácet.

Zdroj: archiv klubu

Svou pozici jste neztratili ani ve druhé polovině sezony.

Na jaře tam byly těžké duely, hlavně na hřištích soupeřů. Stálo při nás několikrát velké štěstí, někteří soupeři nám zle zatápěli. Třeba Chřibská nebo Rybniště. Ale výsledkově to bylo nadále stoprocentní. Triumf v soutěži jsme potvrdili vysokou výhrou na hřišti Dolního Podluží, kde se nám paradoxně v minulých zápasech vůbec nedařilo. Pro nás to byla prostě krásná sezóna.

Oslavy postupu musely být jistě veliké.

To se nedá popsat. Už po utkání v Dolním Podluží proběhla mírná oslava. Na sociálních sítích nám gratulovala spousta lidí. Ty velké oslavy vypukly o týden později v naší aréně umocněné výhrou v derby. Spousta jídla, pití, tanec, zpěv, noční fotbálek, povinná sprcha v oblečení. Navštívili nás bývalí hráči klubu. Byl to krásný večer. Když jsme o týden později přebírali pohár na půdě klubu United Roma Děčín, byly tam i slzy. Především starším hráčů, kteří s klubem hodně prožili. Tleskali nám i fanoušci domácích což bylo parádní. Pro tyto okamžiky prostě hraješ fotbal. Vítězství bychom chtěli věnovat všem klukům, kteří už s námi nejsou. Především Jirkovi Mikolášovi, který stál u zrodu toho týmů a samozřejmě našim fanouškům.

Dolní Habartice ve šlágru dominovaly, oslavují titul podzimního mistra!

Kdy začnete s letní přípravou?

Příprava začíná 2. srpna. Čekají nás dvě přípravná utkání a Memoriál Jiřího Mikoláše. Není tolik času na větší přípravu, jelikož na konci srpna už začíná mistrovská soutěž.

Hlásíte nějaké změny v kádru?

Změny v kádru nebudou. Oslovili jsme některé hráče. Ti však chtěli zůstat ve svých klubech, či hrát krajské soutěže. Nastoupíme tedy s kluky, kteří si postup vykopali a uvidíme, na co to bude stačit.

Jestli se nepletu, tak je to pár let, co jste hráli okresní přebor. Jak se vám tam tehdy dařilo?

Ano, je to pravda. V sezóně 2015/2016 jsme skončili čtvrtí, kdy hlavně na jaře kluci vyhráli jedenáct duelů v řadě. Dvě následující sezóny pro nás skončili devátým a desátým místem. Vždy jsme se zachránili. Před covidovou pauzou přišla generační obměna klubu, proto jsme požádali OFS Děčín, zda bychom mohli hrát nejnižší soutěž. Mladí se potřebovali sehrát. V okresní soutěži kluci převáděli hezký fotbal. Po okresním přeboru jsme pošilhávali již loňskou sezónu. Jenže vilémovské „béčko“ hrálo neskutečný fotbal. Letos už to vyšlo.

PODÍVEJTE SE: Dolní Habartice slavily 70 let! Gratulant? Pražská Sparta

Okresní přebor bude mít kvalitu, jelikož nikdo nepostoupil, navíc je tam Česká Kamenice. Jaké máte ambice?

Víme o tom, že nás čekají obrovsky těžké zápasy s kvalitními soupeři. V drtivé většině nebudeme favoritem, což by nám mohlo vyhovovat. Klíčem bude zvládat domácí utkání. Rádi bychom se vyhnuli sestupu a pohybovali se tak kolem desátého místa. Na kluky neklademe nějaké cíle. Chceme, aby hráli pěkný fotbal a uvidíme, na co to bude stačit. Na zápasy se moc těšíme. Derby zápasy s Benešovem nad Ploučnicí nebo Českou Kamenici se u nás nehrály desítky let. Věřím, že si to užijí i fanoušci.

V jaké kondici je fotbal v Dolních Habarticích? Nemáte problémy s hráči?

V budoucnu to může být problém. Nemáme mládežnickou základnu. Spíše sledujeme mladé kluky z okolí a snažíme se je přivést k nám. Klub je teď věkově celkem dobře vyvážen. Snad to několik let vydrží. V budoucích letech už to bude na novém vedení, aby dokázalo sehnat hráče a fotbal v Dolních Habarticích pokračoval ještě dlouho. Já věřím, že to zvládnou. Všem týmům v okresních soutěžích bychom chtěli popřát hodně štěstí ať se jim daří a hlavně ať je fotbal baví a užívají si ho.