Jasněji už je v tom, kdo by chtěl postoupit do I.B třídy a kdo naopak bude sestupovat do okresní soutěže. Právo na postup mají pouze první čtyři týmy, rezolutní ne přišlo z kabiny vilémovského vítěze, případný postup odřeklo Horní Podluží i Krásná Lípa. Ve hře tak zůstává pouze Jiříkov, který skončil na druhém místě.

„U nás zatím probíhá hlasování mezi hráči. Stanovisko budeme mít tento týden,“ sdělil Deníku jiříkovský fotbalista David Průcha. „Já mám tedy informace, že první čtyři týmy, včetně Jiříkova, postoupit nechtějí. Ale uvidíme,“ konstatoval Ladislav Šefčík, sekretář OFS Děčín.

Pokud by tedy Jiříkov postoupil, záchranu v I.B třídě by slavila Česká Kamenice. V opačném případě má smůlu, navíc by se navýšil počet sestupujících v okresním přeboru. Do okresní soutěže by padaly Boletice, Březiny a také Dolní Poustevna.

„Do okresního přeboru postupují Dolní Habartice. Dále bude záležet, jestli budou pokračovat ostatní týmy,“ podotkl Šefčík. Hodně se mluví o tom, že hrozí konec fotbalu v Jiřetíně pod Jedlovou. „Co já vím, tak je to padesát na padesát,“ dodal svazový sekretář.