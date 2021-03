Valná hromada se blíží. Na předsedu jsou tři kandidáti, přihlásil se i Voříšek

Zasedání Valné hromady OFS Děčín klepe na dveře. Po několika přeloženích by se mělo konat 12. března od 18 hodin v restauraci Radnice v Chřibské. Nejzajímavější událostí bude volba předsedy OFS Děčín. Do boje jdou tři kandidáti. Kteří to jsou?

Petr Voříšek v dresu FK Junior Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Kandidovat bude stávající předseda Libor Šimeček, stále aktivní krajský fotbalový sudí. Do boje jde také Miloslav Kougl, předseda fotbalového klubu v Benešově nad Ploučnicí. V minulosti pracoval také jako člen STK děčínského OFS. Třetím uchazečem o post předsedy je Petr Voříšek. Mistr Evropy do 21 let, vítěz české ligy a poháru aktuálně hraje za FK Junior Děčín. Deník vám postupně přinese rozhovory se všemi kandidáty na post předsedy Okresního fotbalového svazu v Děčíně.