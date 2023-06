Hattrickem se blýskl mladý fotbalista Tomáš Palme, který sice v Rybništi vyrůstal, ale s fotbalem začal v nedaleké Chřibské. „Chci se fotbalu věnovat co nejdéle to půjde, ale konkrétní ambice nemám. Kdyby se něco v budoucnu naskytlo, tak tomu budu otevřený,“ přiznal v rozhovoru pro Deník 22letý mladík, který také kopal za FK Varnsdorf.

Tomáši, Staré Křečany jste doma porazili hladce 8:2. Jaký to byl zápas?

Věděli jsme, že přijede tým z druhého konce tabulky a proto jsme chtěli udávat tempo zápasu. Jenže soupeř otevřel skóre už ve druhé minutě. O pár minut později se nám podařilo srovnat a jen chvíli po první brance přišla druhá a my otočili zápas v náš prospěch. V průběhu utkání jsme si vytvářeli další, poměrně velké šance, ale nedokázali jsme dostat míč do sítě. Soupeř se moc do zakončení nedostával a proto jsme v závěru prvního poločasu přidali třetí branku. Druhý poločas už byl plně v naší režii a odměnou nám byly další góly.

Vy jste dal tři branky. Jak padly?

První si pamatuji, že byl po rohovém kopu, kdy se ke mně míč odrazil a já prostřelil houf hráčů. Druhý jsem uklízel do prázdné branky po naší rychlé akci a třetí byl opět po rohovém kopu, kdy jsem byl ve vápně neobsazen a po přihrávce jsem měl čas vystřelit. Protihráč lehce střelu tečoval a míč zapadl k tyči.

Jistě jste musel za svůj hattrick přinést něco do kabiny, viďte?

Ano. Jak je u nás pravidlem, za hattrick se kupuje flaška vodky.

Do konce sezony zbývá poslední kolo, s Malšovicemi B se perete o třetí místo. Jak tuhle sezonu vůbec hodnotíte?

Myslím si, že se nám sezóna celkem podařila a věřím, že to třetí místo urveme. Nějaké zápasy sice nebyly podle našich představ, ale díky tomu víme, na čem do příští sezóny zapracovat.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal zhruba v deseti letech za žákovský tým v Chřibské.

Působil jste také ve Varnsdorfu. Proč hrajete právě za Rybniště?

Vyrůstal jsem v Rybništi, takže jsem dost kluků, co tady hrají fotbal, znal. Navíc mi sedí parta, kterou tady máme.

Jste stále hodně mladý fotbalista. Máte jistě nějaké ambice. Prozradíte je?

Fotbalu se chci věnovat tak dlouhou, jak to půjde. Konkrétní ambice ale nemám. Kdyby se v budoucnu něco naskytlo, tak tomu budu otevřený.

Jaká je podle vás úroveň okresní soutěže na Děčínsku?

Chodím se občas podívat na zápasy týmů z naší tabulky a je to prostě takový vesnický fotbal. Někdy se najdou zápasy, které jsou pro oko fanouška pohledné.

Hodně se mluví o tom, že současní mladí hráči nemají k fotbalu patřičný vztah. Jak to vnímáte?

Řekl bych, že to je hodně o jejich přístupu k fotbalu a o tom, jak jsou k němu vedeni.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jsem nestranný fanoušek, ale kdybych měl říct, ke komu mám blíže, tak je to Slavia.

Jaký jste fotbalista? Klidný? Nebo se rád hádáte?

Jsem spíše klidný fotbalista, ale někdy se směrem k rozhodčímu a protihráči dokážu ozvat.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás kromě fotbalu baví?

Pracuji jako obsluha CNC stojů v jedné firmě na výrobu krbových kamen. Krom fotbalu si rád zajdu do posilovny nebo si zahraju tenis.