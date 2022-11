Hattrickem se blýskl Patrik Záruba, který si tak zopakoval minulý víkend. To trefil také tři góly při výhře 9:2 v Jiřetíně pod Jedlovou. „Úroveň okresu? Občas to je řezničina a občas zase reklama na fotbal. Co týden, to jiný fotbal," směje se šluknovský kanonýr.

Patriku, v posledním kole jste trefil zase hattrick. Platil jste něco do klubové kasy?

Za každý hattrick se u nás platí symbolická stovečka. Takže za poslední dva týdny tam už mám dvě.

Můžete vybrat z těch tří gólů ten nejhezčí?

Nejhezčí gól? Těžko říct. Mám radost z každého gólu, který vstřelím. Ať už je sebehezčí, nebo jen do prázdné branky.

Zatím jste v tabulce na třetím místě. Jaké ambice máte vůbec ambice v letošní sezoně okresního přeboru?

No, jelikož první Vilémov B má už více než desetibodový náskok, tak naše ambice jsou takové, že je chceme trochu provětrat. Aby neměli ten postup tak jednoduchý.

Máte na kontě aktuálně deset branek, sledujete tabulku střelců?Vůbec to nesleduji. Takže vám děkuji za informaci (smích).

Jste stabilní hráč B týmu, nebo také chodíte za A tým, který bojuje v krajské I. A třídě?

Minulý rok jsem byl ještě stabilní hráč A týmu, letos občas zajdu… Více se snažím soutředit na B mužstvo.

Můžete prozradit, jaká byla zatím vaše fotbalová kariéra? Co jsem koukal, tak se držíte v okolí Šluknova…

Začínal jsem s fotbalem zhruba ve čtyřech letech v Rumburku, kde jsem byl až do dorostu. Poté mě poslali na hostování do Šluknova, kde se mi zalíbilo a zůstal jsem tu nějaké tři, čtyři roky. Pak jsem přestoupil do Německa, kde jsem hrával za Sohland. Následovala ještě krátká štace ve Vilémově a pak zase návrat do Šluknova.

Jaká je podle vás úroveň okresního přeboru?

Úroveň okresu? Občas to je řezničina a občas zase reklama na fotbal. Co týden, to jiný fotbal.

Jak se vám vůbec líbí ve Šluknově? Parta, zázemí, fanoušci?

Na to, že jsem z Rumburka, kde jsem hrál do svých 18 let, tak Šluknov miluji. Je to můj domácí klub, cítím se tu jako doma. Nedal bych na Šluknov dopustit, fanoušci jsou snad nejlepší, které vidím. Jak v I.A třídě, tak v okrese. Parta je tu skvělá . Každý, kdo přijde, hned zapadne. Nebo se o to aspoň snaží. (smích)

Máte ještě nějaké fotbalové cíle?

Jelikož je mi už 32 let, tak cíle už vzaly za své. Jsem spokojený a šťastný tady ve Šluknově.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jsem spíše fanoušek Slavie, ale naše liga mě moc nezajímá. Více mi srdíčko buší pro Manchester United.

Prozradíte čtenářům co vás kromě fotbalu ještě baví a co vás živí?

Pracuji ve fabrice v Německu. Kromě fotbalu se ještě věnuji tetování.

S fotbalem jste zažil jistě hodně kuriózních a humorných událostí. Podělíte se o nějakou opravdu povedenou?

Nad tím jsem si lámal hlavu snad nejdéle. A na nic jsem si nevzpomněl. Hold už jsem starý pes a paměť vynechává (smích).