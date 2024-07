Union trénuje dvakrát týdně, na přátelské zápasy si vybral Žandov, Soběchleby a Junior Děčín B. „Musím nás trochu pochválit. Máme perfektní hřiště, udělali jsme sítě za brankami. Natřeli jsme restauraci, aby se u nás dobře cítili fanoušky. Myslím si, že máme super zázemí,“ usmál se.

Hráčský kádr by se měl v Bynově opět omladit a hlavně rozšířit. „Jediný, kdo skončil, je Tomáš Humlíček, který nám na jaře pomohl. Takže jsme ho pustili zpátky do Lokotky Děčín. Jinak nikdo neodešel,“ poznamenal.

„Jinak tedy máme několik nových hráčů. Z Markvartic přichází mladý Dominik Váňa, který ještě může hrát za dorost. D8le pak Jaroslav Szymanski, který hrával za Junioru Děčín. Pak máme, také z Junioru, dalšího dorostence, Jana Marka. Vypadá dobře. Navíc v našem dorostu skončili čtyři kluci. Na tréninku mám 23 lidí, to je neskutečné,“ zavrtěl hlavou.

Union má tak logicky v další sezoně vyšší ambice, než hrát pouze o záchranu. „Jako určitě není cílem hrát o záchranu, rádi bychom hráli o horní polovinu tabulky. Uvidíme, co nám ukáže podzimní část. O postupu se bavit nebudeme, podle mě je to teď ještě nereálné,“ hlesl Horáček.

Vzápětí ale přiznal, že by krajská soutěž celku z Bynova slušela. „Podle mě by si Union I.B třídu zasloužil. Máme pěkné zázemí, dobrý výbor a také super týmy. Myslím si, že okresní přeboru bude kvalitnější. Junior B a Česká Kamenice dodají soutěži rychlost a kvalitu. My budeme omlazovat, takže uvidíme, na co to bude stačit. Podle mě je dobře, že Jiříkov postoupil. Přeju jim to, je to hodně sympatické mužstvo,“ dodal Pavel Horáček.