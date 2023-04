Kompletním 17. kolem pokračoval na Děčínsku okresní fotbalový přebor. První jarní výhru zapsal vedoucí Vilémov B, první letošní bod si připsaly poslední Boletice nad Labem.

Jiříkov (červené dresy) vyhrál 1:0 na půdě Jiřetína pod Jedlovou. | Foto: Zdroj: facebook Spartak Jiříkov

Vilémovský lídr si po dvou porážkách spravil chuť. I díky střelecké explozi Radka Páchy, který se trefil hned pětkrát, vyhráli v Březinách jasně 6:1. Na čele tabulky má čtyřbodový náskok.

„Z utkání jsme měli trochu obavy, protože jsme se potýkali s mnoha absencemi. Navíc z důvodu kolize s utkáním áčka jsme se nemohli spoléhat na pomoc jeho hráčů. Ohromně nám pomohl první gól, který padl po chybě domácích v rozehře. Domácí pak museli hru otevřít, čehož jsme využívali k protiútokům do jejich otevřené obrany. Musím říct, že Březiny s námi chtěly hrát otevřenou partii, což nám vyhovovalo. Střelecky zazářil Radek Pácha, který vstřelil pět gólů a důrazně si tak řekl o šanci v divizním áčku,“ hodnotil utkání vilémovský fotbalista Tomáš Jägr.

Druhé místo drží Krásná Lípa, která ovšem ztratila dva body ve Velkém Šenově. V utkání se zrodila plichta 3:3, penalty pak lépe zvládli domácí fotbalisté.

„Ve Velkém Šenově se nám nedaří. V prvním poločase jsme dostali dva góly. Jeden z trestného kopu a druhý po špatně odehraném balónu, kdy už obrana nestihla zareagovat. Druhý poločas jsme, jako většinu zápasu, byli lepší než soupeř, ale opět jsme hloupě inkasovali ze standardní situace a zase jsme doháněli skóre. Penalty jsme nezvládli a proto soupeř zaslouženě získal dva body. My se musíme z tohoto nevydařeného zápasu oklepat a připravit se na další zápas. Potřebujeme získat plný počet bodů,“ má jasno Josef Herák, kouč Krásné Lípy.

Stoprocentní je na jaře dobře hrající Jiříkov, který vyhrál tři zápasy v řadě. Tentokráte dobyl hřiště Jiřetína pod Jedlovou. Hubenou výhru 1:0 zajistil Trojan. „V Jiřetíně jsme po celý zápas udávali tempo a vypracovali si řadu šancí. Avšak trestuhodně jsme drtivou většinou z nich zahodili, včetně penalty, kterou jsem nedal. Nepřálo nám v koncovce ani stokrát omílané štěstí, nastřelili jsme totiž hned dvakrát brankovou konstrukci. Nicméně se nám jednou podařilo dostat míč za záda brankáře Plevky, když jsem si šiml volného Trojana a ten tváří v tvář brankáři procpal balón do sítě,“ nechal se slyšet jiříkovský fotbalista David Průcha.

V Lipové se hrála přímá bitva o páté místo. Nečekaně lehce jí zvládl Šluknov B, který děčínský Union vyprášil 6:1. Hosté z Bynova ztratili na jaře vůbec první body. „Rozhodl náš skvělý úvod, po pěti minutách jsme vedli 2:0. Hosté to vůbec nezachytili, chyběl jim Očipka, což je pro ně vlastně klíčový hráč. Nám se pak hrálo snadněji, do poločasu nám to tam prostě padalo. Po změně stran se hosté zlepšili, snížili a měli další šance. Kdyby je proměnili, mohlo to vypadat jinak. Já jsem samozřejmě s výsledkem a výkonem spokojený,“ pochvaloval si Milan Brynda, vedoucí Šluknova B.