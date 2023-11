Ten v Boleticích otevřel skóre v 10. minutě a pak ho v 85. minutě uzavřel. „Při prvním gólu se ke mně míč odrazil, já to z 25 metrů zkusil a vyšlo to. Při druhé brance spoluhráč přeloboval obranu a já už šel sám na brankáře,“ popsal obě gólové situace. Bude Alex něco platit do kasy? „Ne, kluci si to vezmou jinak,“ zasmál se.

Velký Šenov se pohybuje na medailových pozicích, spokojenost je na místě. „Určitě jsme spokojení. Co jsem slyšel od spoluhráčů, že to je nejlepší podzimní části za posledních pět let,“ pokýval hlavou.

Právě týmy ze Šluknovského výběžku hrají v okresním přeboru prim. V první pětce najdeme hned čtyři celky. „Úroveň okresního přeboru není vůbec špatná, myslím si, že pět nejlepších týmů by se neztratilo ani v I.B třídě,“ zdůraznil Cina.

Do případného postupu do krajské soutěže se ale ve Velkém Šenově nehrnou. Ačkoliv si před lety zahráli i I.A třídu. „Hrát vyšší soutěž by bylo určitě odměnou, ale musíte k tomu mít širší kádr, který ale nemáme. Důležité jsou také finance, protože I.B třída je náročnější na čas a cestování,“ poznamenal.

Alex Cina je místním odchovancem. „Tady jsem začínal jako malý kluk s fotbalem. Přes elévy, mladší a starší přípravku až po starší žáky. Jednu sezonu za starší žáky jsem odehrál ve Šluknově, kam jsem přestoupil a zůstal až do dorostu,“ přiblížil své fotbalové začátky. „Tady jsem se narodil a mám to tady rád. Mé cíle? Pracovat na sobě a přispět svým výkonem k co nejlepším výsledkům celého týmu,“ má jasno.

Teď tradiční otázky Deníku. Sparta nebo Slavia? „Český fotbal moc nesleduji. Ale když hraje Slavia v evropských pohárech, tak jí fandím,“ prozradil Cina, který se považuje za klidného fotbalistu.

A na závěr malá sonda do soukromého života. „Mám dalším oblíbeným sportem je basketbal, který rád hraji s přáteli. Pracuji jako dělník v Německu,“ dodal na závěr.