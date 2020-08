Nejvyšší okresní soutěž má opět 14 účastníků, změna byla jediná. Dobrovolně do ní sestoupil z I.B třídy Benešov nad Ploučnicí, místo něj postoupily do krajské soutěže Dobkovice.

Benešov by měl patřit ke špičce soutěže, o rychlém postupu se ale u Ploučnice nemluví. „Ideální by bylo, kdybychom se s naším pozměněným týmem pohybovali někde na špičce tabulky. Nebudu říkat, že chceme hned postoupit, ale chceme se motat v popředí. Je potřeba, abychom měli z fotbalu radost,“ řekl předseda klubu Miloslav Kougl.

Několik sezón patří ke špičce okresu Jiřetín pod Jedlovou. Slovan by byl opět rád v horní polovině tabulky, za postupem se ale honit nebude. „Je pravda, že se na tréninky nescházíme, vše pro nás začne v sobotu mistrovským zápasem. Co se týče kádru, tak jeden hráč odešel a jeden přišel. Takže to u nás zůstává vlastně stejné. Pokud bychom se bavili o postupu, tak o ten zájem nemáme. Myslím si, že polovina hráčů by třeba chtěla, ale nám okresní přebor vyhovuje. Po reorganizaci se v I.B třídě více cestuje. Podle mě navíc bude letošní sezóna hodně vyrovnaná,“ konstatoval vedoucí Jiřetína pod Jedlovou Ota Chládek.

Postupu by se jistě nebránili ani v Březinách. „Rádi bychom postoupili, ale nikam se nebudeme tlačit. Myslím si, že tým na postup máme. Uvidíme, zda si to kluci vykopou na hřišti. Kdo bude náš největší soupeř? Jiřetín, Jiříkov, nebo Malšovice, které hodně posílily,“ má jasno předseda Březin Tomáš Kyral.

Právě Malšovice by mohly být černým koněm soutěže. Krajská I.B třída se tady naposledy hrála v roce 2016. Po rozvolnění opatření se tým z Děčínska zúčastnil Covid Cupu, kde sehrál dobré zápasy právě proti celkům z krajské soutěže. V klasické letní přípravě pak Malšovice porazily i dva účastníky I.B třídy – Svádov udolaly 2:0, Českou Kamenici přestřílely 7:4.

„Příprava byla velmi dobrá, jsme s ní spokojení. Poráželi jsme i týmy, které hrají krajskou soutěž. Máme tady dva kluky z Dobkovic – Příhonského a Popčáka, udělali jsme nového brankáře a ještě jednoho kluka, co kopal v Žatci. V kádru je dvacet hráčů, takže konkurence bude veliká. Trochu jsme do toho investovali a řeknu, že chceme postoupit. Je to náš cíl,“ zdůraznil hrající vedoucí týmu Tomáš Klínský.

Kdo bude pro Malšovice největším soupeřem v boji o posun do krajských sfér? „Největší soupeřem budeme my sami. Ale jinak si myslím, že to budou třeba Březiny. Uvidíme,“ dodal Klínský.