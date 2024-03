Doslova tragicky vstoupili do letošního roku fotbalisté Jiříkova. Podzimní mistr už nezvládl dohrávku v Děčíně proti Unionu (2:3), v prvním jarním kole doslova vybouchl v Březinách (0:5). „Co na to říct? Snad jen zvednout hlavy a zapomenout. Mám toho hodně na jazyku, ale nechám to v sobě. Nejvíce je mi líto našich fanoušků, kteří za námi vážili tak dlouhou cestu. Budeme naše výkony muset nějak zlomit – trénováním, bojovností, chutí prát se za Spartak,“ řekl hodně nazlobený trenér Jiříkova Zdeněk Bajan.

Do čela tabulky se vyšvihl Velký Šenov, který zvládl ošidné utkání v Děčíně, proti celku United Roma, když vyhrál jasně 5:1. „Výsledek vypadá jasné, ale tak jednoduché to nebylo. Všechno nebylo dokonalé, ale jsme spokojení. Hráče je potřeba pochválit za bojovnost a odhodlání. Jdeme s pokorou do dalších zápasů,“ pravil Roman Smejkal, předseda Velkého Šenova.

Ten má jasný cíl, pokusit se získat titul okresního přeborníka. „Těžko říct, co se děje v Jiříkově, že teď dostal pět branek v Březinách. Určitě by nás lákalo vyhrát okresní přebor. Malým cílem je získat více bodů, než v minulé sezoně. K tomu jsme hodně blízko. Postup? Určitě ne, sice jsem nějaké hlasy zaslechl, ale rozhodně bychom to neutáhli finančně,“ dodal Smejkal.

Třetí místo drží Horní Podluží, které sehrálo dost nervózní duel v Děčíně proti Unionu. Čechie vyhrála 3:2, hlavně rozhodčí Bohuslav Matys rozdal celkem 12 žlutých, z toho osm na straně hostů a jednu „rychlou“ červenou kartu, kterou během dvou minut vyfasoval Drátovník z Horního Podluží.

„První poločas jsme rozehráli dobře, až nás to překvapilo. Neměli jsme vůbec dobrou zimní přípravu, v závěru nám docházely síly, navíc jsme dohrávali o deset hráčích. Celkově to předčilo naše očekávání, kluci odehráli dobrý zápas,“ usmíval se Marek Vavrinec, trenér Horního Podluží.

Žluté karty padaly hlavně ve druhém poločase, Michal Drátovník dostal během chvilky dvě a musel před časem pod sprchy. „Michal se vrátil na hřiště po delší době, mysleli jsme, že se věkem umoudřil. Moc to nevyšlo,“ pokrčil Vavrinec rameny.

„Myslím si, že to pan rozhodčí na konci nezvládal. Rozdával karty jak na běžícím páse. Hodně to kompenzoval, hra se neustále přerušovala,“ zakroutil hlavou. „Rozhodně bychom chtěli udržet naše současné pozice. Když půjde, zkusíme zabojovat o první místo,“ dodal Vavrinec.