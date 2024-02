Benešovští přezimují na šestém místě, navíc mají dohrávku proti Šluknovu B k dobru. „Podzim byl docela v pohodě. Snažíme se zapracovat naše mladé dorostence, což se nám daří. Hodně nám ale pomohl fakt, že se k nám postupně vrací zkušenější hráči, co tu kdysi působili. Trápí nás post brankáře, tam je naše slabé místo. Vrátil se nám jeden, co ale deset let nechytal, pak tu máme mladého dorostence,“ uvedl Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov nad Ploučnicí.

Do týmu se tak postupně vrátili hráči, kteří byli v minulosti oporami. Jde o Koláře, Popa, Knespla nebo Pařízka. „Tihle hráči pamatují ještě I.A třídu, teď jsou samozřejmě starší, ale kvalitu stále mají. Postupně se nám tady dává dohromady ta stará parta,“ poznamenal.

Benešov tak namíchává zajímavý mix složený z borců, co hráli vyšší soutěže a dravého, ovšem málo zkušeného mládí. „Je jasné, že bez těch starších klubů by to prostě nešlo. Pro dorostence je dobré, že se střídá rotačním způsobem. Můžou si tak zahrát daleko víc, klidně i půl hodiny,“ připomněl předseda klubu.

Úroveň letošní sezony je podle Kougla dobrá, o chlup lepší, než ta minulá. „Hodně mě v tabulce překvapil druhý Velký Šenov, to jsem nečekal. Přebor hodně osvěžily oba nováčkovské týmy. Jak Dolní Habartice, tak United Roma,“ všiml si.

Zimní příprava v Benešově je v plném proudu. „Kluci už měsíc pozvolna trénují. Jak v Benešově, tak na umělce v Děčíně, kde jsou tréninky spojené s dorostem, aby to mělo nějaký smysl. Teď o víkendu hrajeme v Srbicích proti Hrobu, pak tam máme Malšovice a možná ještě béčko Junioru. Navíc tam máme tu dohrávku proti rezervě Šluknova. To nám bude bohatě stačit,“ usmál se.

Na jaře by u Ploučnice rozhodně nechtěli vyklidit pozice. „Kádr se nám měnit moc nebudu. Vrací se nám Knespl ze Svádova, který tady také kdysi hrával. Sháníme brankáře, ale to je hodně těžké. Cíle na jaře? Uvidíme, jak se to vyvine. Pokud bychom šli tabulkou nahoru a naskytla se možnost postupu, můžeme se o tom bavit. Kluci by se tomu asi nebránili. Na druhou stranu mě I.B třída stále deptá. Třeba ty povinné dopolední výkony, to nám to hodně znechutilo,“ zakroutil hlavou.

Předseda klubu moc dobře ví, že mít vlastní mládež je extrémně důležité pro budoucí fungování oddílu. „Mládež tady držíme zuby nehty. Není to ani tak o kvalitě, jako kvantitě. Co se týče realizačních týmů, tak je to docela v pohodě. U áčka jsou dva bývalí hráči, mě osobně ještě pomáhají pánové Vrabec a Jägr. U dorostu máme tři trenéry, u žáků to máme taky obsazené,“ konstatoval.

V Benešově rozhodně nechtějí, aby je potkal osud dalších týmů z Děčínska. Třeba Dobkovic, které minulou sezonu zmizely z fotbalové mapy, nebo České Kamenice, která po sestupu z I.B třídy prakticky rozpustila A tým a hraje pouze okresní soutěž s týmem, který je složen z bývalé rezervy.

„Já samozřejmě nevidím do těch klubů a nevím, jaké měly problémy. Celkově je asi problém v tom, že hráči mají prostě malý zájem o sportu a ke klubu už nemají tak pevný vztah. V Kamenici se možná projevily letité problémy s mládeži, za mě mohli klidně hrát i ten okresní přebor. U Dobkovic to možná bylo o horších vztazích uvnitř klubu. Problém vidím třeba i v Rumburku, kteří se poslední dobou těmi sezonami tak nějak plácají. Je to ale těžké,“ dodal Miloslav Kougl.