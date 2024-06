Zdroj: SK Šluknov

Leoši, v posledním utkání sezony jste rozdrtili Huntířov 12:0. To asi nebyl nejtěžší zápas, viďte?

Výsledek asi vypovídá o tom, co se dělo na hřišti. Zápas nám sedl, dali jsme brzy gól, to pak vyhovuje každému týmu. U nás to platí jednou tolik. Je pravda, že i některé zápasy, které by mohly dopadnout podobným výsledkem, dokážeme svými chybami a neproměněnými šancemi hodně zkomplikovat.

Vy jste dal 6 branek. Která z nich byla nejhezčí?

Ani si je všechny nepamatuji, ale až na penaltu byly podobné. Takže nedokážu posoudit. Hodně musím poděkovat klukům, že mi s tím pomohli. Kolikrát mi přihrávali i v pozici, kdy mohli sami zakončovat.

Letělo za to něco pokladníkovi do vaší kasy?

Taková kasa se u nás bohužel nevede. Každopádně za každý hattrick by měla padnout flaška, tak snad stačila jedna (smích).

Stal jste se nejlepším střelcem celé soutěže. Sledoval tabulku kanonýrů?

Já osobně jsem to nesledoval, ale vždy se našel někdo, kdo o tom mluvil. Takže jsem věděl, že jsem někde nahoře a pár kol do konce soutěže mi kluci připomínali, že musím zabrat (smích).

Vyberete nějaký gól z této sezony, který byl nejvíce kuriózní?

Nevybavuji si žádný kuriózní gól, bylo jich akorát dost ze standardních situací díky, kterým jsme si pomáhali a pár z nich stálo za to.

Rybniště nakonec skončilo třetí, na postup scházely čtyři body. Hodně to mrzí?

Postupové ambice byly, chtěli jsme si zahrát vyšší soutěž. Jelikož to většina sledujeme tak věříme, že bychom tam mohli hrát. Dovolím si tvrdit, že týmy, které postoupily, budou hrát v okresním přeboru špičku. Vlastně celá první čtyřka u nás v soutěži by byla konkurenceschopná. Určitě nás to všechny mrzí ale bohužel, prohráli jsme si to sami. Ztratili jsme body v zápasech, kde se to prostě stát nemělo.

Jak na vás zapůsobila okresní soutěž?

Přišel jste do Rybniště z Nového Boru, kde jste hrál krajský přebor. Rozdíl musí být hodně velký…

Věděl jsem do čeho jdu. Jelikož pocházím z Rybniště, tak tyto soutěže sleduji už dlouho. Jak říkáte, rozdíl je obrovský. Jak v rychlosti, tak kvalitě. Vždycky je znát, jestli trénujete třikrát týdně nebo jen jednou. Překvapilo mě, že špička naší soutěže dokázala ve vzájemných zápasech hrát celkem pěkný fotbal, který se musel líbit.

Co bude dál? Zůstáváte v Rybništi?

Zatím jsem spokojený, je tu skvělá parta. Mám to kousek od baráku, stihnu se věnovat rodině a dalším věcem.

Předsedou je váš otec, v týmu ještě hraje váš bratr. Jaká je podle vás kondice fotbalu v Rybništi?

I to je jeden z důvodů proč jsem tady. Chtěl jsem s nimi být v jednom týmu. Kvalita fotbalu v Rybništi se za posledních pár let hodně zvedla, jak herně, tak i v zázemí. Díky obci, která nás hodně podporuje, dochází k regeneraci hřiště, úpravám v kabinách a zázemí. Obci patří velké díky za to, co pro fotbal v Rybništi dělá.

Sledoval jste výsledky Nového Boru, který se pral o záchranu v krajském přeboru?

Sledoval, skoro pokaždé jsem koukal na výsledky jak dohráli. Na několika zápasech jsem se byl i podívat, když mi to vycházelo. Bohužel už se to tam nějaký čas takhle vede. Nevybavuji si, že by za poslední roky byly nějaké velké ambice. Naštěstí to kluci zvládli a kraj budou hrát i další rok.