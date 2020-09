Teď už chce 27-letý fotbalista zabojovat s Březinami o postup z okresního přeboru. Ve druhém kole Šindelář nasázel hattrick a přispěl k vítězství 4:2 nad Krásnou Lípou. „Chceme se poprat o přední příčky,“ má jasno ofenzivně laděný hráč.

Březiny v prvním kole prohrály, doma proti Krásné Lípě potřebovaly zabrat. Povedlo se, i díky třem brankám Šindeláře. „Kdybych měl vybrat nejhezčí gól z těch tří, tak by to byl asi ten, který jsem dal hlavou po centru Hlouška,“ vzpomíná Šindelář.

Hráč, který to zkoušel v děčínském Junioru a také v Teplicích má za sebou angažmá v Jílovém, kde si zahrál krajský přebor. „Byl to pro mě určitě velký skok, to se nedá popřít. Úroveň krajského přeboru je úplně někde jinde. Vše je mnohem rychlejší,“ zdůraznil.

Z Jílového ale odešel díky tomu, že kvůli práci neměl tolik času na fotbal. „Také jsem se vrátil díky klukům, kteří jsou v Březinách,“ připomněl.

Stejně jako všichni fotbalisté, tak i Šindelář si užívá fotbalu po velké pauze, kterou způsobil koronavir. „Jsem moc rád, že můžu hrát. Chuť tam je, navíc jsem se blýskl před vlastními fanoušky, kteří se také těšili,“ pokýval hlavou.

Jaký je zatím jeho fotbalový život? „Můj táta i děda fotbal hráli i trénovali. Řada tak byla na mě. Začal jsem v Březinách, v žácích jsem šel do Junioru. Dva a půl roku jsem kopal v teplickém dorostu. Pak jsem šel zpátky do Děčína, kde jsem už nastupoval za chlapy. No a následně to byly, s menší pauzou v Junioru a Jílovém, zase Březiny. Tady jsem doma,“ má jasno Šindelář.

Láká ho ještě jiné angažmá? „Tomu nechávám volný průběh. Ale jediné, co vím, že chci s kariérou skončit v Březinách,“ dodal na závěr Daniel Šindelář.