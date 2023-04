Hned šestkrát se do černého trefil markvartický Jan Slivka, který tak přispěl k třetímu vítězství v sezoně. „Zápas byl v prvním poločase napínavý, vše se změnilo až po změně stran. Podařilo se mi dát šest branek a vyhráli jsme. Každý gól byl super zážitek,“ přiznal mladý kanonýr.

Markvartice jsou v tabulce na devátém místě, Slivka by se v ní rád posunul o něco výše. „Rád bych, abychom se v jarní části zlepšili a skončili v tabulce co nejvýš. Asi jako s Českou Kamenici, kde jsem hrával. To jsme byli první,“ prozradil.

Honza dal v právě probíhající sezoně třináct branek, nejlepším kanonýrem okresního přeboru je benešovský Jan Srba, který nasázel 29 gólů. „Já ale tabulku střelců nesledují,“ podotkl.

Slivka začal s fotbalem v pěti letech v České Kamenici. „První trénink byl v tamní tělocvičně. Co mě na fotbale baví? Společné zážitky, výhry a týmová práce. Co se týče Markvartic, tak se jako tým teprve poznáváme. Hrajeme spolu teprve rok, chce to čas,“ má jasno.

Jako každý mladý fotbalista, tak i Honza má své sny. „Mým cílem je dostat se do naší nejvyšší soutěže. Chtěl bych také hrát Premier League za Manchester United,“ zasnil se Jan Slivka.

„Mým fotbalovým vzorem je Cristiano Ronaldo. Líbí se mi, jaký je bojovník, nic nevzdává,“ zdůraznil.

Kanonýrů se tradičně ptáme také na život mimo fotbal. Jaké sporty má Honza ještě rád? „Vlastně všechny sporty, hlavně míčové. Rád běhám nebo hraji badminton,“ pravil.

A co škola? „Škola je nuda, mám ale štěstí, že mi jde učení samo. Budoucí povolání? Chtěl bych být stavař nebo truhlář,“ dodal na závěr.