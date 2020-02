Díky tomu pak mohou vzniknout personální problémy na jedné, či druhé straně. „Já osobně nemám informace, že by si nějaké fotbalové týmy stěžovaly. Vše záleží na rozhodnutí samotného hráče. Někteří hráči si ale stěžují, některým to nevadí. Letos tady ani nebyl tak vážný úraz,“ zdůraznil Jiří Jedlička, předseda Krajské štábu České federace sálového fotbalu Ústeckého kraje.

Problémem je hlavně začátek dvou soutěží sálové kopané, které se v kraji hrají. Začíná se totiž ještě v průběhu října, fotbalový podzim končí ale až v listopadu. A právě tady dochází ke kolizi termínů.

„Je pravda, že tady se to kříží. Snažíme se hrát hned od rána, aby byl konec co nejrychleji. Problém je, že některé fotbalové týmy na konci podzimu hrají v sobotu dopoledne. Když jsme měli tři soutěže a více týmů, tak se začínalo už na začátku října,“ podotkl.

Na termínovou kolizi občas doplácí i tým FUTSAL Varnsdorf. Ten na nedávném Národním finále Českého poháru sálové federace nebyl kompletní, což ho možná stálo lepší výsledek. „I v našem případě hraje spousta našich hráčů klasický fotbal. Určitě bychom chtěli prosadit pozdější začátek soutěží sálové kopané a nebo mít hrací den v neděli,“ má jasno vedoucí týmu Marcel Mikolášek.

Za Varnsdorf kopou hráči, kteří nastupují v krajském přeboru za Vilémov. Ten má paradoxně v sálovce také svůj tým. „My pouštíme Mílu Kučeru a Šindeláře za Varnsdorf jen před zápasem, ale na něj musí být. Na soustředění už museli být, takže na celostátním finále poháru prostě nebyli. Máme tým, co hraje sálovku pod hlavičkou Vilémova, tam už nehrají žádní naši fotbalisté, jen z okolních nižších soutěží. A ti jednou jdou a jednou ne. Je to spíše kvůli práci, fotbal jim v tom nevadí, pokud není zrovna mistrovský. Změny v termínech bych uvítal určitě, bylo by to v sálovce určitě kvalitnější a možná by nezkomíralo tolik týmu, jako v posledních letech,“ připomněl Libor Sklenář, manažer fotbalisté SK Stap-Tratec Vilémov.

Své zkušenosti si zažil také Junior Děčín. „Je pravda, že u sálovky jsme měli kdysi problém. Teď to máme s futsalem. Máme hráče, kteří chodí v pátek večer na futsal. Na jaře budeme hrát zápasy v sobotu, den předtím ještě bude trénink. Takže ti hráči odtrénují, rovnou běží na futsal a hned druhý den zápas. Nechceme nikoho vyhazovat, ale pokud přijde na zápas více lidí, tak tihle hráči budou mít smůlu,“ konstatoval vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

Smrsknutí sezóny sálové kopané? Dle krajského předsedy moc možností není. „Od federace je pokyn, že by pauza mezi turnaji měla být tři týdny. Vemte si, že do konce roku musíte sehrát čtyři turnaje v každé soutěži. To je osm hracích dnů. Je pravda, že můžeme zkusit pauzu zkrátit na dva týdny. Pak by se třeba mohlo začínat až v listopadu. Vím, že vedoucí Bumika Děčín, Pavel Šíma, s tím taky bojuje. Má v týmu defacto samé fotbalisty. Těm by zkrácení sezóny také nevadilo,“ připomněl Jedlička.

Sálovku hrají také někteří fotbalisté z Jílové. „Kluci od nás to hrají. Já s tím nemám problém. Máme tady chytré kluky. Když ví, že nám teče do bot, tak jdou radši na fotbal. Já sálovku vítám, hráči jsou alespoň v nějakém pohybu. Ale samozřejmě se to nesmí křížit s fotbalem, nebo to nesmí být těsně před fotbalem. Asi je k zamyšlení, aby se ten systém trochu upravil,“ myslí si jílovský kouč Pavel Salava.

Možným řešením by bylo, aby hrací dny soutěží v sálové kopané, byly neděle. „Půlka lidí vám řekne, že chce hrát v neděli, půlka zase v sobotu. Proti neděli jsou ti, kteří si pak po sobotním turnaji dají pivo. V neděli by na něj nešli. Ale jak jsem říkal, na závěrečném vyhodnocení se o tom pobavíme,“ dodal Jiří Jedlička.