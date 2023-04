„Sadri k nám přišel zhruba před třemi lety ze Šluknova B. Moc ho tam nestavěli, prý se tam i nějak pohádal. Takž přišel za námi, že by tady chtěl hrát. Vzali jsme ho,“ zavzpomínal.

Aktuálně 34letý fotbalista se ve velkošenovském klubu osvědčil. „Je to slušný a šikovný hráč. Dává góly. V zimě neměl moc času na trénování, protože si dělal autoškolu. Tvrdil, že v Makedonii hrál druhou ligu. Ale platný je,“ usmál se Smejkal.

Ramani toho moc nenamluví, česky ale umí, takže s komunikací na hřišti není problém. „Je to tichý hráč, moc toho nenamluví. Co se týče zápasů, tak je hodně spolehlivý. Samozřejmě mu do toho mluví práce a právě ta autoškola. Česky sice neumí úplně perfektně, ale na hřišti to nevadí. Rozumí spoluhráčům i trenérovi,“ zdůraznil.

„Práce? Pracuje někde v Lipové, snad jako přidavač nebo dělník. Přesně to nevím,“ dodal Roman Smejkal.