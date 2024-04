Tým vznikl v roce 2019. Ve vedení klubu je Andrej Čisár, současný vedoucí, jeho bratr se synem. „Neustále se snažím náš tým udržet, abychom dál fungovali. Doufám, že to tak bude i v dalších letech. Cíle do dalších sezon? Udržet okresní přebor, tým určitě chceme posílit novými hráči, které k nám chceme přivést. Jsou z Děčína, ale jména neprozradím,“ řekl na úvod Andrej Čisár, vedoucí týmu.

Romský klub FC Děčín končí!

Hráči United naposledy na umělé trávě Městského stadionu, kde hrají své domácí zápasy, zaslouženě porazili poslední Boletice nad Labem 3:1. „Zápas se odehrál v poklidném tempu. Myslím si, že to pro nás byly nejlehčí body v sezoně,“ podotkl.

Vstup do sezony měl přitom romský tým velmi smolný. Prohrál první tři zápasy, ale vždy o jeden gól – s Velkým Šenovem 3:4, doma s Benešovem 4:5 a v Dolní Poustevně 1:2. „Po postupu z okresní soutěže jsem si myslel, že to pro nás bude těžké. První tři zápasy jsme těsně prohráli. Ve čtvrtém kole to byla konečně výhra. Zjistili jsme, že to tak těžké nebude a že se můžeme vyrovnat ostatním týmům. Teď to máme dobře rozjeté a myslím si, že se nemáme za co stydět. Chodí nám fandit dost diváků, to nás nabudí. Zatím je vše v pohodě,“ řekl s úsměvem.

Jak už bylo zmíněno, domácí zápasy hraje tým United Roma na hřišti děčínského Junioru, tedy na Městském stadionu. „Určitě bychom byli rádi, kdybychom měli vlastní hřiště. Na druhou stranu jsme šťastní, že nás pan Tyl (vedoucí FK Junior Děčín) nechá hrát na Městském stadionu. Jsme tady na to zvyklí a hraje se nám tady moc dobře. Umělý trávník nám svědčí, můžeme tady hrát technický fotbal, prostě si to dát do nohy. Týmy, které k nám přijedou, to moc dobře ví,“ zdůraznil.

Ostuda! Nevídaná rvačka na fotbale!

Klub si všechno platí z vlastních zdrojů. „Rozhodně platíme pronájem hřiště. Všechno si hradíme sami. Nemáme sponzora a žádné dotace od města. Kdybychom měli sponzora, hodně by nám to pomohl. Zatím se nikdo takový nenašel. Kdyby nám chtěl někdo pomoct, jakoukoliv částkou, budeme mu moc vděční,“ konstatoval Čisár.

Děčínsko už zažilo na fotbalové okresní mapě tým, složený z romských fotbalistů. Celek FK Junior Roma Děčín skončil neslavně. Začalo to potyčkou v utkání s děčínskou Lokomotivou, která pak přešla hrát do okresu Ústí nad Labem. Následoval bojkot některých soupeřů, kteří proti týmu Roma Děčín prostě hrát nechtěli. V roce 2011 pak byl tým ze soutěží na Děčínsku vyloučen. Důvod? Nesplatil pokuty.

„Náš tým nestojí o žádné problémy. Hrajeme už pět let a žádné problémy nebyly. Žádné rvačky nechceme, chceme hrát fotbal. S našimi hráči problém nemám. Jako tým fungujeme skvěle. Jak v kabině, tak na hřišti,“ dodal Andrej Čisár.